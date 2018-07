Hai thanh niên 'đá nóng' xe máy bị tóm gọn

Ngày 19/7, Công an phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã tiếp nhận bàn giao hai đối tượng tên Nguyễn Hữu Thanh (27 tuổi, quê Nghệ An) và Hoàng Văn Linh (27 tuổi, quê Đăk Lăk) để lập hồ sơ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong lúc đi tuần tra trên đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường Tân Bình, TX. Dĩ An thì "hiệp sĩ" thuộc phường này phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành đeo bám.

Phát hiện xe máy nhãn hiệu Future biển số 61C - 555.34 dựng trước nhà dân trên đường Lê Hồng Phong, thuộc KP.Tân Phú 1 phường Tân Bình vắng người trông coi, 2 thanh niên trên dùng thanh đoản bẻ khóa hình chữ “T” giấu trong người để bẻ khóa xe máy trên rồi bỏ chạy. Các đối tượng bị "hiệp sĩ" truy đuổi, đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, Thanh và Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe máy trên và khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi trộm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hương Chi