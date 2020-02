Một loạt sách y học ra mắt bạn đọc dịp 27.2

Quảng cáo

Để thân tâm an lạc - là cuốc sách do PGS. TS Nguyễn Hữu Đức thực hiện. Ông đã từng nổi tiếng với các tựa sách hay về Thuốc và sức khỏe như: Chuyện không nhỏ về thuốc và sức khỏe; Giữ gìn sức khỏe – Dùng thuốc hay không dùng thuốc; Khi nào cho Trẻ dùng thuốc. Với quyển Để thân tâm an lạc tập hợp các bài viết của PGS. TS. Nguyễn Hữu Đức với các chủ đề liên quan đến yếu tố tâm lý - tinh thần của con người nhằm đạt đến sức khỏe toàn diện.

Đây là chủ đề rất rộng nhưng thực chất xoay quanh “cái tôi” của mỗi con người. “Cái tôi” thường được cảm nhận là cần thiết vì nó chỉ những gì là sự tồn tại của chính mình, khẳng định mình là có mặt trên đời này. Nhưng “Cái tôi” cũng là kẻ khôn ngoan, ma mãnh, gian trá và là vật xấu ác, là lực phá hoại mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, xã hội. Từ “Cái tôi” của người thầy thuốc mà nảy sinh “Lương y như từ mẫu”. Từ “Cái tôi” của con người mà có “Buông bỏ”, “Lời nói yêu”, “Niềm tin có thể chữa được bệnh”, “Hỷ xả cho người, từ bi cho mình”…

Trong khi Tâm bệnh học là quyển sách do TS Phạm Toàn thực hiện. Phạm Toàn nguyên là trưởng khoa tâm lý trị liệu, Trung tâm sức khỏe tâm thần Hamlton Madison New York, New York (Hoa Kỳ). Ông từng đạt giải chuyên viên danh dự phục vụ cộng đồng của tổ chức quốc tế Chamberlain Foundation khu vực Hoa Kỳ - Canada trong năm 2006. Quyển Tâm bệnh học in lần thứ nhất tại San Jose, California – Hoa Kỳ năm 2011. Tâm bệnh học được tác giả soạn thảo với chủ đích giới thiệu tính phổ quát của các đề mục trong môn học tâm lý tâm thần, cũng như tính chuyên sâu và súc tích về các phần nội dung chuyên ngành, do đó nó sẽ là tập tài liệu tham khảo bổ ích cho các sinh viên và chuyên viên đang học tập, làm việc hoặc giảng dạy trong ngành tâm thần tâm lý.

Sách gồm 12 chương, mỗi chương đều độc lập về nội dung, do đó độc giả sẽ không gặp trở ngại gì khi không muốn đọc theo đúng trình tự từng chương sách đã được sắp xếp. Đây là một quyển sách kiến thức cơ bản về các bệnh thần kinh tâm lý có thể gặp từ người trẻ đến người già như tự kỷ, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực, trầm cảm, stress, thần kinh hoang tưởng, alzheimer... Các bệnh được chia ra từng chương tương đối độc lập nên càng dễ cho bạn đọc chỉ tập trung vào một chuyên đề nhất định nào mình quan tâm. Chính vì vậy, với người đọc phổ thông, thì quyển sách còn giúp ích được cho bản thân mình hiểu chính mình và hiểu thêm những hành động, ứng xử, tâm lý của người xung quanh mình.

Lịch sử Y học- Sách do Lois N.Magner viết, Võ văn Lượng dịch. Tác phẩm viết về sự phát triển của ngành nghề chăm sóc sức khỏe con người qua các thời đại và ở các nền văn hóa, trong đó, có phần nói về các dịch bệnh trên thế giới. Sách đề cập đến việc thế giới đang thất bại trước những căn bệnh hoặc vấn đề từng là cơn đau đầu của những thầy thuốc thời cổ đại và cận đại, ví dụ ung thư, các bệnh truyền nhiễm, các bệnh tâm thần và bệnh thoái hóa...

Nam khoa cho mọi người





Sách Nam khoa cho mọi người gồm ba tập, do TS. Bác sĩ Nguyễn Thành Như - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nam khoa - thực hiện. Trong mỗi chương sách, sau phần giải thích về một nhóm chủ đề nào đó, tác giả chọn lọc nhiều câu hỏi và trường hợp đặc trưng của bệnh nhân ông từng tư vấn chữa trị để minh họa.

Ngoài ra, NSB Trẻ còn ra mắt nhiều tựu sách khác như Những vấn đề về sức khỏe phụ nữ do bác sĩ - tiến sĩ Bùi Chí Thương viết. Sách tập hợp những vấn đề thường gặp của phụ nữ trong phụ khoa, kinh nguyệt, mang thai, sinh nở... Sách nêu ra những khái niệm căn bản, bệnh thường khiến phụ nữ nhiều lứa tuổi băn khoăn như kinh nguyệt bất thường, lạc nội mạc tử cung, thai ngoài tử cung, đa nang buồng trứng..., kèm theo lời giải thích và hướng điều trị gợi ý theo y học hiện đại.

Sách Đông y của các Lương y nổi tiếng Đinh Công Bảy, Thái Hư như: Giải mã đông y; Cỏ hoa sức khỏe; Bản hợp xướng các loại gia vị; Ngon ngọt vị rau; Trái cây món quà kỳ diệu; Mỹ phẩm từ thiên nhiên …. Các tựa sách này chia sẻ với bạn đọc những kiến thức cơ bản về lý luận, học thuật Đông y.. để độc giả phần nào hiểu thêm về một nền y thuật độc đáo và chia sẻ giúp bạn đọc hiểu biết thêm về cây cỏ, hoa quả, gia vị… những thứ hiện diện trên bàn ăn và cũng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người.

Trọng Thịnh