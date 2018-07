Ðêm hội tụ nhan sắc và tinh hoa xứ Bắc

Ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: “Trước hết, tôi xin chúc mừng báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng tổ chức thành công vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi HHVN. Cuộc thi đã nâng tầm vóc, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đánh giá cao cuộc thi, chất lượng thí sinh đồng đều và tốt hơn vòng chung khảo trước, sân khấu hoành tráng, công phu, số người theo dõi đông đảo. Ðể cuộc thi được thành công rực rỡ như thế này, là do trước đó, BTC cuộc thi đã có cuộc khảo sát kỹ khi quyết định tổ chức tại Nghệ An, cũng như các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh để thống nhất công tác tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Ðồng thời, cuộc thi cũng đạt được sự ủng hộ, phối hợp rất tốt của tỉnh Nghệ An.

Vòng Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa HHVN 2018 được tổ chức tại thị xã Cửa Lò là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Nghệ An. Cuộc thi thu hút được sự quan tâm của các cơ quan truyền thông trung ương và địa phương, qua đó giúp giới thiệu điểm đến du lịch Nghệ An tới đông đảo nhân dân cả nước. Ngoài ra, mùa hè cũng là mùa cao điểm của du lịch Nghệ An nên du khách có cơ hội được trực tiếp theo dõi cuộc thi tại biển Cửa Lò”.

Cảnh Huệ