Ðiểm danh thí sinh giỏi nhiều ngoại ngữ

Phạm Ngọc Linh - Bắt đầu từ chủ đề yêu thích

Phạm Ngọc Linh (1995) tốt nghiệp Ðại học ngoại thương (ÐHNT) với tiếng Anh và tiếng Nhật được đào tạo bài bản, tiếng Hoa là ngoại ngữ thứ ba. Ra trường, trở thành tiếp viên Hàng không VN Airlines, có giai đoạn bay với nhiều hành khách Trung Quốc, Linh tiếp tục học thêm và trau dồi kỹ năng nói, đọc tiếng Hoa. Ngọc Linh bật mí bí quyết học ngoại ngữ nhanh nhất là qua phim hoạt hình và truyện tranh.

Lên 6 tuổi, Linh được gia đình cho học tiếng Anh. Lên lớp 3 tiểu học vào trường quốc tế. Tại đây học sinh học và sử dụng tiếng Anh 7 giờ mỗi ngày. Các bạn đọc sách thư viện, xem phim hoạt hình, đối thoại nhóm hai trò bằng tiếng Anh mà không phải học trên lớp quá nhiều.

Ở tuổi 18, lúc bắt đầu học tiếng Nhật mọi người khuyên học qua bản tin tiếng Nhật nhưng Linh thấy từ ngữ bản tin khá khô cứng, cô chọn cách xem đi xem lại phim hoạt hình Doraemon và tiến bộ nhanh hơn. Thời sinh viên đi làm gia sư, từ trường hợp của bản thân Linh khuyến khích các bé viết nói (tiếng Anh, tiếng Nhật) về chủ đề yêu thích. Các em sẽ kể, viết về kem, ca sĩ Hàn Quốc, phim hoạt hình hay hơn khi các em hiểu và có hứng thú .“Người học tiếng Anh không nên tự đưa ra áp lực ngày học thuộc và viết 10 từ mới”. Cứ để họ viết như họ muốn sau đó cô giáo đưa ra 10 từ thay thế (sinh động hơn) những từ họ đã sử dụng. Nhờ ngữ cảnh họ sẽ nhớ 10 từ mới đó rất nhanh.

Phạm Ngọc Hà My - Học nhiều ngoại ngữ nhờ xem phim

Ðến với cuộc thi HHVN 2018, nữ sinh tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Phạm Ngọc Hà My (1996) được nhiều người biết đến là cô gái từng tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, giỏi tiếng Anh, Pháp nhưng ít ai hay thực ra Hà My biết 4 ngoại ngữ. Hà My học chuyên Pháp từ lớp 1 đến 12. Từ cấp 3 trường Amsterdam học Toán, Lý bằng tiếng Pháp.

Giống trường hợp của Phạm Ngọc Linh, Hà My biết thêm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn đều nhờ xem phim. “Chỗ nào không hiểu thì em cố đoán, đoạn sau thể nào cũng lặp lại từ đó, mình ghép vào ngữ cảnh để kiểm tra xem nghĩa của từ có đúng như mình đoán không”. Với những từ quá khó mới bật phụ đề để ghi nhớ nghĩa”, cô nói. Sau khi đã có kỹ năng nghe hiểu, My đăng ký học bài bản tại trung tâm.

Hà My thích xem phim Hàn từ năm cấp 2, thời đó phim Hàn trên mạng chỉ có phụ đề tiếng Anh, thế là My học tiếng Hàn qua phụ đề tiếng Anh.

Vào Học viện Ngoại giao khoa Ngôn ngữ tiếng Anh, My đăng ký tiếng Pháp là ngoại ngữ thứ hai, đồng thời đăng ký học tiếng Trung ở bên ngoài.

Có nguyện vọng theo đuổi nghề ngoại giao, hiện tại Hà My là thành viên của câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao. My dành thời gian rỗi để đọc sách về chủ đề mà cô say mê như quan hệ quốc tế, Phân tích chính trị , lịch sử văn hóa thế giới. “Có thể em sẽ thu xếp học thêm một vài ngoại ngữ nữa”.

Vũ Thị Tuyết Trang - Muốn mở cánh cửa tới nền văn hóa khác

Cựu sinh viên Ðại học Ngoại thương Vũ Thị Tuyết Trang (1994) tự tin khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Với chứng chỉ IELTS 8.5, Tuyết Trang được nhận vào giảng dạy tại một số trung tâm đào tạo tiếng Anh, tuy nhiên cô gái này đã chọn làm biên tập viên tiếng Anh của VTV4, kênh Ðối ngoại Ðài Truyền hình VN, dẫn chuyên mục Culture mosaic (Toàn cảnh văn hóa).

Tiếng Tây Ban Nha là ngoại ngữ thứ hai của Trang thời đại học, năm 2016 Tuyết Trang được nhận học bổng du học nâng cao tiếng Tây Ban Nha tại Colombia. Tuyết Trang chia sẻ, nghề biên tập viên và ngoại ngữ là cánh cửa để cô khám phá những câu chuyện và cá nhân thú vị trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong nước và quốc tế. Trong các nhân vật nghệ sĩ nước ngoài mà Trang phỏng vấn, cô ấn tượng nhất với một cô giáo dạy vẽ người Mỹ. Thông thường các giáo viên hội họa muốn các em vẽ những mảng màu tươi sáng, tuy nhiên cô giáo này cứ để các em tự dùng màu đúng với tâm trạng của em. “Giáo viên đó cho tôi cảm nhận sâu sắc về cách giáo dục trẻ em năng khiếu, không nên định hướng, mà tôn trọng trạng thái tự nhiên từng cá nhân”.

Tại vòng Chung khảo phía Nam, còn có Bùi Phương Nga (Hoa khôi đại học Kinh tế quốc dân 2017) học đại học bằng tiếng Anh, giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn; Tạ Huyền My tự tin với tiếng Trung và Anh. Ðiểm trùng của cả năm bạn: đều học bổ trợ nhờ xem phim và làm gia sư ngoại ngữ để tự trau dồi và kiếm tiền.

Hoàng Hoa