150 người dựng sân khấu Chung khảo phía Bắc HHVN 2018

Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 chuẩn bị diễn ra tuy nhiên điều kiện thời tiết tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An diễn biến bất thường gây bất lợi cho công tác dàn dựng sân khấu.

Anh Nguyễn Trường Duy- Trưởng phòng sự kiện công ty Sen vàng chia sẻ những khó khăn khi thi công sân khấu Chung khảo phía Bắc trong điều kiện thời tiết mưa bão. Ảnh: Như Ý.

Có mặt tại quảng trường Bình Minh chiều 17/7, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với anh Nguyễn Trường Duy- Trưởng phòng sự kiện công ty Sen vàng, giám sát thi công sân khấu Chung khảo phía Bắc:

Anh có thể tiết lộ một chút về sân khấu Chung khảo phía Bắc HHVN 2018 không?

Sân khấu Chung khảo phía Bắc có quy mô hoành tráng, lớn nhất từ trước đến nay. Thậm chí, lớn hơn cả sân khấu Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Bề ngang sân khấu hơn 40m, tất cả trang thiết bị đều được vận chuyện từ Sài Gòn ra và các đơn vị thi công uy tín ở Hà Nội vào. Mặt bằng sàn khoảng 400m2 chưa kể phần giật cấp và hậu đài. Giàn giáo cao hơn 12m, hiện đại nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, thiết bị hoành tráng nhất là hơn 200m led matrix.

So với sân khấu trong nhà thì dàn dựng sân khấu ngoài trời có gì đặc biệt cần lưu ý?

Với việc thiết kế sân khấu trong nhà có mái che thì điều kiện tốt hơn rất là nhiều và không tốn nhiều trang thiết bị như dàn dựng sân khấu ngoài trời. Dựng sân khấu ngoài trời trong thời tiết mưa bão thế này cần sự chắc chắn và an toàn. Thế nên, mọi thiết bị gần như phải tăng cường gấp đôi so với bình thường.

Hiện tại, tiến độ thi công sân khấu Chung khảo phía Bắc như thế nào?

Chúng tôi vận chuyển thiết bị tới Nghệ An từ ngày 15/7 nhưng trong 2 ngày 15-6/7 thời tiết xấu do ảnh hưởng bão nên mọi công việc phải tạm dừng. Sáng 17/7, thời tiết khá hơn nên chúng tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ công việc và sân khấu hoàn thiện khoảng 40-50% rồi. Hi vọng tới ngày 19-20/7, chúng ta sẽ có mặt bằng chính để thực hiện chương trình.

Ban đầu lượng nhân công dự kiến là 50-60 người nhưng do thời tiết nên phải tăng cường lên tới hơn 150 người và làm việc tới 12h đêm.

Kế hoạch dàn dựng liên tục phải thay đổi như vậy thì con số chi phí chênh lệch chắc hẳn không hề nhỏ?

Nó sẽ là một con số kha khá nhưng do tính chất chương trình và uy tín của BTC đặt lên trên hết nên mình phải hoàn thiện công việc.

Cảm ơn anh đã chia sẻ với chúng tôi!

Đỗ Quyên