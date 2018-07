25 thí sinh phía Bắc HHVN hào hứng bốc thăm dự án nhân ái

Sau buổi bốc thăm, các nhóm thí sinh sẽ thực hiện các dự án như sau: Dự án cải tạo trường mầm non, xây dựng trường mầm non ở Hà Giang; Đào Giếng cho bà con nghèo ở vùng núi bị thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu cho mùa màng ở Quảng Bình; Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng ở Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nam.