30 bóng hồng 'nhập môn' võ Tây Sơn

Sau lễ dâng hương trang trọng trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung và trong đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt - Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, các thí sinh đầy hào hứng thưởng thức buổi trình diễn của đoàn Nhạc võ Tây Sơn.

Người đẹp đi quyền

Khi nhắc về Tây Sơn - Bình Định người ta hay liên tưởng đến hai câu nói quen thuộc “Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định múa roi đi quyền”. Bình Định là quê hương của ba anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ. Vô tình, số lượng nữ võ sinh trổ tài trong buổi trình diễn của đoàn Nhạc võ Tây Sơn đông hơn nam. Điều này khiến các khán giả thí sinh thêm phấn khích bước vào buổi tập quyền đầu tiên.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên, SBD 031, sinh viên đại học Ngoại thương cơ sở 2, đến từ TPHCM, sinh năm 1998. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thí sinh Lê Thanh Thủy (SBD 237) kể, ở quê Bến Tre cô từng lén ba mẹ đi học võ cổ truyền từ năm lớp 7 đến lớp 11: “Em học võ để rèn luyện sức khỏe, trí tuệ minh mẫn và tiết chế tính nóng nảy. Sau 5 năm tập luyện em đã lên đai vàng, em thấy mình bình tĩnh và ôn hòa hơn”. Trong các tiết mục Thủy thấy bài Song đao hay nhưng rất khó. Cô thích nhất bài Hùng kê quyền (do Nguyễn Lữ, em trai Nguyễn Huệ sáng tạo nên). “Em cũng từng tập bài quyền này nhưng người em cao lều khều nên động tác không khéo như các võ sinh ở đây”, Thanh Thủy cười.

Trịnh Thanh Châm, SBD 045, nhân viên công ty Cổ phần địa ốc và Xây dựng Sông Sài Gòn 2, đến từ Nam Định, sinh năm 1998.

Mặc dù trời nóng, di chuyển đường xa, các thí sinh vẫn nhanh nhẹn thay trang phục võ thuật, tiếp thu khá nhanh những đường quyền đầu tiên. Dưới sự chỉ dẫn của hai võ sư Lê Xuân Nam và Hồ Sỹ, trong khoảng 20 phút các thí sinh đã có những động tác quyền, theo đội hình khá đồng đều.

Võ sư Lê Xuân Nam (võ đoàn Phan Thọ), đội trưởng đội nhạc võ Tây Sơn cho biết: Tâm tốt thì mới học võ được. Tập võ là để bảo vệ bản thân và rèn luyện sức khỏe. Võ sư nhận xét các thí sinh Hoa hậu tiếp thu nhanh, với tốc độ tập thế này chỉ mất 5-7 ngày là các bạn đi được bài quyền sơ đẳng.

Cuối buổi tập thí sinh Hà Lương Bảo Hằng dáng dấp yểu điệu thục nữ bày tỏ sự thích thú: “Em thấy không khó lắm, chắc thầy cho bọn em tập bài dễ nhất rồi. Trước đây em từng có ý định đi học võ vì con gái cần phòng thân, giờ nếu có cơ hội em nhất định sẽ học. Sau buổi tập hôm nay em thấy được giải phóng cơ thể, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn”.

Thí sinh gốc Bình Định Lê Thị Hà Thu Chiêu xúc động khi trở về chính quê hương của mình để tham dự vòng Chung khảo phía Nam: “Bình Định là quê hương của ba mẹ em, cũng là quê hương thứ hai của em nên em rất tự hào được là “con gái đất võ Bình Định” và được tham gia buổi tập võ tại chính địa danh này.

Địa danh của cao thủ võ sư

Thị trấn Phú Phong là nơi thờ cúng ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Chính tại nơi đây đã phát sinh phong trào khởi nghĩa Tây Sơn. Bảo tàng Quang Trung và điện thờ Tây Sơn ở thôn Kiên Mỹ là nơi còn lưu giữ khá đầy đủ những di tích hiện vật có liên quan tới phong trào Tây Sơn.

Bao quanh khu trung tâm tượng đài Hoàng đế Quang Trung và điện thờ là khuôn viên thảm cỏ xanh rợp bóng cây. Di tích cây me hơn 200 tuổi và giếng nước là chỗ dừng chân yêu thích của khách tham quan. Cây me do thân sinh của ba anh em nhà Tây Sơn trồng, nằm bên cạnh điện Tây Sơn với tán lá xum xuê che mát cả sân vườn. Hình ảnh này rất thân thuộc và đã dần đi vào ký ức dân gian. Giếng nước nằm bên phải điện Tây Sơn, tương truyền có từ thời Tây Sơn. Đến nay giếng nước xưa vẫn mát trong như ngày nào chắt chiu từng giọt nước ngọt lành nuôi lớn tâm hồn và ý chí Tây Sơn Tam Kiệt.

Lâm Thị Bích Tuyền, SBD 171, sinh viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM, đến từ An Giang, sinh năm 1999.

Ông Châu Kinh Tài, Giám đốc Bảo tàng Quang Trung cho biết trong tour tham quan, phần trình diễn nhạc võ được khách hưởng ứng nhiệt tình nhất. Nhạc võ Tây Sơn gồm 12 trống trận. Các tiết mục võ được diễn trên nền nhạc võ cũng là những bài võ đặc trưng thời Tây Sơn sử dụng. Vào dịp hè, các lớp võ được mở tấp nập, từ đây các võ sư sẽ chọn ra các em có năng khiếu đặc biệt làm võ sinh biểu diễn cho khách du lịch.

Khoảng 5 năm gần đây, số lượng khách tham quan Di tích Tây Sơn tăng đáng kể từ 120 nghìn lượt lên 200 nghìn lượt/năm. Trong hành trình tour tại Tây Sơn, Bình Định, khách có thể ghé thăm thêm ba điểm vệ tinh là Đài Kính Thiên (xã Bình Tường); Đền thờ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (xã Tây Giang); Du lịch Sinh thái Hầm Hô (xã Tây Phú) với cảnh thiên nhiên đẹp riêng có.

Gặp người giữ hồn trống trận Tây Sơn Giữa dàn Võ nhạc Tây Sơn, hình ảnh người phụ nữ duy nhất với vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh gây ấn tượng đặc biệt với những ai theo dõi buổi biểu diễn nhạc võ Tây Sơn tại khu di tích Tây Sơn Tam Kiệt. Lọt thỏm giữa dàn trống 12 chiếc lớn, nhỏ nhưng hai tay cầm dùi như lướt trên mặt trống khiến ai chứng kiến cũng trầm trồ thán phục. Tay trống ấy là chị Dương Thị Hương (sinh năm 1983, ngụ thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Chị Hương đánh trống biểu diễn ở bảo tàng Quang Trung khoảng 7 năm nay. “Ngoài những điều được học từ mẹ, tôi phải tự sáng tạo thêm từ cảm nhận nhịp, phách của mình. Khi biểu diễn nhạc võ, ngoài đôi tay cần có lực, người đánh trống phải di chuyển cả đôi chân theo nguyên tắc “túc bất ly địa” để đánh 12 trống đúng theo nhịp bài võ”- chị Hương nói. Đỗ Quyên

Hoàng Hoa