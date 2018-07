38 bóng hồng dọn rác bãi biển

Tham gia lễ phát động có ông Võ Văn Hùng, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; ông Phạm Hồng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh cùng thành viên ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2018 cùng thành viên BTC và các thí sinh.

Bãi biển Cửa Lò “thay da đổi thịt”

Thay mặt nhân dân thị xã Cửa Lò, ông Võ Văn Hùng cảm ơn BTC HHVN 2018 đã đồng hành với địa phương phát động dự án làm sạch môi trường “Giữ cho biển xanh”. Sau 13 năm xây dựng, Khu du lịch Cửa Lò hiện có 3.000 khách sạn với 20.000 phòng nghỉ. Mỗi ngày bãi biển đón khoảng 20.000 khách. Từ đầu năm tới nay, Cửa Lò đã đón 1,75 triệu khách, tăng nửa triệu so với năm trước. Mới đây Cửa Lò được hãng lữ hành quốc tế bình chọn là Bãi biển đẹp nhất miền Bắc Việt Nam. Sắp tới, thị xã sẽ khởi công dự án Khu vui chơi giải trí lớn tại Cửa Hội. Cơ sở vật chất và môi trường biển Cửa Lò không ngừng được nâng cấp để đón khách trong nước và quốc tế nhiều hơn, ông Hùng cho biết.

Tại lễ phát động dự án “Giữ cho biển xanh”, ông Phạm Hồng Dũng phát biểu: “Với mục tiêu không chỉ cần dẫn đầu về chất lượng dịch vụ tại khách sạn, mà còn phải trở thành đơn vị tiên phong trong những hoạt động thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, cụ thể là hoạt động bảo vệ môi trường du lịch biển, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh luôn hưởng ứng tích cực các hoạt động vì môi trường tại các tỉnh, thành nơi Mường Thanh hoạt động. Năm 2016, chương trình vì môi trường “Keep me clean - Giữ tôi sạch” dành cho 12 khách sạn Mường Thanh có vị trí gần biển đã được phát động. Năm 2017, Do Green - Hành động Xanh đã trồng được 1.275 cây xanh trên toàn hệ thống. Các chương trình đã tác động lớn tới không chỉ cán bộ, công nhân viên (CBNV) của khách sạn mà còn thu hút được sự chung tay, hưởng ứng nhiệt tình của khách lưu trú, khách du lịch.

Theo ông Dũng, năm nay, với chủ đề “Keep me Clean - Keep me Saving” bảo vệ môi trường nước gắn liền với phát triển sản phẩm du lịch sông, biển, hồ, Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh, CBNV Mường Thanh tại TP Vinh và Cửa Lò rất vui mừng được đồng hành với BTC HHVN 2018 thực hiện dự án “Giữ cho biển xanh” tại bãi biển Cửa Lò. Ông nói: “Tôi hy vọng, thông qua dự án này, Mường Thanh cũng như các thí sinh tham dự Vòng Chung khảo phía Bắc HHVN sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: Giữ cho biển xanh là giữ gìn tài sản của mỗi chúng ta”. Theo ông, gần đây, bãi biển Cửa Lò sạch hơn nhiều so với 5 năm về trước. Ðó cũng là nhận xét chung của khách du lịch.

Bãi biển Mũi Né, do gần vị trí cửa sông, mỗi khi thủy triều lên, dòng hải lưu đưa vào bờ rất nhiều rác như rong rêu, cành củi mục, túi nylon... Từ khi Khách sạn Mường Thanh Mũi Né phát động phong trào thu gom rác, nhiều khách sạn quanh bãi biển cùng Mường Thanh tham gia phong trào dọn sạch dọc bãi biển. Có ngày nhân viên Mường Thanh gom được gần 100 bao rác. Mường Thanh còn liên tục cho xây các bờ kè chắn sóng xâm thực.

Người đẹp nhặt rác

Nói về lý do BTC HHVN đồng hành với dự án “Giữ cho biển xanh”, Trưởng BTC Lê Xuân Sơn cho biết, Cuộc thi HHVN có lịch sử 30 năm hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam đẹp cả hình thể và tâm hồn, đồng thời tôn vinh văn hóa Việt Nam. Một phần trong đó chính là vẻ đẹp của lòng nhân ái, của tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, cho nên các cuộc thi của HHVN thường gắn với nhiều hoạt động nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo và các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện khác. Ðặc biệt, bao giờ cũng có hoạt động vì môi trường.

Cuộc thi HHVN và các thí sinh Chung khảo phía Bắc có thể đóng góp vào hoạt động này bằng những hành động nhỏ cụ thể. Trưởng BTC Lê Xuân Sơn đưa ví dụ: Nếu các bạn để ý trong mỗi phòng tại khách sạn Mường Thanh đều có lời nhắn nhủ với khách rằng, nên hạn chế thay khăn, ga, gối để tiết kiệm nước, bớt xả thải chất giặt tẩy vào môi trường. Hoặc những hành động tự giác gom nhặt rác, không xả rác cũng là bảo vệ môi trường. Ông nói: “Buổi ra quân hôm nay không chỉ làm sạch bãi biển, mà các thí sinh Hoa hậu xinh đẹp sẽ góp phần hiệu quả hơn khi chuyển thông điệp “giữ cho biển xanh, bảo vệ môi trường” tới cộng đồng”.

Tham gia buổi dọn rác bãi biển, thí sinh Trần Thị Ngọc Bích (Hà Tĩnh) chia sẻ, là sinh viên ngành Du lịch, cô rất mong được tham gia những dự án làm sạch, chống xả chất thải công nghiệp ra biển để người dân địa phương được được sống trong môi trường trong lành, đồng thời du khách cũng không bỏ rơi một bãi biển đẹp chỉ vì ô nhiễm. Nữ sinh Hà Tĩnh bày tỏ: “Em không ủng hộ cách dùng tờ rơi, hay quá nhiều băng rôn hô hào giữ môi trường vì cách đó làm tăng thêm rác. Giáo dục hiệu quả nhất là từ nhà trường, ngay ở tuổi mẫu giáo”.

Hào hứng nhặt rác bãi biển, thí sinh Vũ Hương Giang (ÐH Kinh tế quốc dân) và Lại Quỳnh Giang (tốt nghiệp ÐH Ngân hàng) nói có thâm niên 2 năm tham gia dự án “Tắt đèn bật ý tưởng”; chủ đề phân loại rác, sử dụng rác tái chế là hai trong những hoạt động của dự án. Công việc của các thành viên dự án là định hướng giới trẻ bảo vệ môi trường. Mỗi thành viên đều có ý thức không dùng đồ ăn Takeaway, dao dĩa nhựa để hạn chế thải hộp xốp. “Chúng em hạn chế uống nước chai nhựa. Khi đi siêu thị, chúng em cầm túi vải đi đựng đồ, hoặc dùng túi sinh học tự phân hủy chất liệu giấy, bột ngô... để giảm bớt rác thải túi nylon”, Hương Giang kể.

Hoàng Hoa