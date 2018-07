40 cô gái vào Chung khảo phía Bắc: Cuộc đua tài sắc

Cả ngày các thí sinh đã trải qua hai nội dung thi: Nhân trắc - hình thể và phần thi trực diện trước Ban giám khảo (BGK).

Vừa có nhan sắc, học vấn, cá tính và vừa nhiều tài lẻ là điểm nổi bật của thí sinh lần này. Có nhóm giỏi võ, nhóm biết nhảy, múa đương đại, có kỹ năng MC, chơi một nhạc cụ nào đó. Thí sinh Ðinh Thị Quỳnh Giang (cử nhân Ðại học Ngân hàng), một trong ba thí sinh biết chơi piano kể: “Em đã học violin qua thầy dạy còn piano em tự học qua youtube”. Cách đây hơn một năm Quỳnh Giang nặng 73kg, vậy mà giờ đây giảm còn 61 kg với chiều cao 1,75m. Gặp Phạm Ngọc Hà My, nữ sinh ÐH Ngoại giao xinh đẹp đã tặng hoa cho tổng thống Trump (khi ông vừa đáp chuyến bay từ Ðã Nẵng xuống sân bay Tân Sơn Nhất để bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 11/11/2017), ít ai hình dung My đã giảm 21kg để có hình thể chuẩn như thời điểm hiện tại. Hà My sử dụng thành thạo 4 ngoại ngữ trong đó tiếng Anh, tiếng Pháp My được đào tạo trong trường đại học, tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc cô tự học qua mạng.

40 thí sinh lọt Chung khảo phía Bắc sẽ khởi hành đến thị xã Cửa Lò, Nghệ An ngày 11/7. Ảnh: Hồng Vĩnh.



Biên tập viên Ban Tiếng Anh VTV4 Ðài Truyền Hình VN Vũ Thị Tuyết Trang gây chú ý với người đối thoại bằng cặp mắt đẹp hút hồn, trình độ hiểu biết về âm nhạc, nghệ thuật quốc tế và khả năng trò chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Một bất ngờ thú vị với võ sư Taekwondo sở hữu vẻ đẹp rạng rỡ. Ngắm làn da trắng mịn, hình thể uyển chuyển của Phạm Ngọc Khánh Linh thật khó tin Linh đã tập võ 10 năm, đạt đến nhị đẳng huyền đai Taekwondo. Linh cũng đã 4 lần đạt Huy chương Vàng bộ môn Taekwondo cấp quốc gia.

Ban giám khảo lại vất vả

Phó Ban tổ chức HHVN 2018, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Nhà báo Vũ Tiến cho biết, giống như vòng sơ khảo phía Nam, số lượng Á khôi, Hoa khôi từ các cuộc thi sắc đẹp khác trong cả nước tham dự sơ khảo phía Bắc khá xôm. Ðiều đặc biệt là người chưa từng tham gia thi sắc đẹp và người từng đạt giải cao không quá chênh nhau về độ tự tin cũng như thế mạnh vẻ đẹp, hình thể. Hứa hẹn một mùa Hoa hậu gây bối rối cho BGK.

Thí sinh trong phòng đợi sơ khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.



Theo giám khảo, Hoa hậu Bùi Bích Phương, nhìn chung chất lượng thí sinh khá tốt. Một số em tự tin, năng động, nhờ sự chuẩn bị trước, một số khác có tiềm năng nhưng còn lúng túng, có lẽ do chưa được tập luyện.

Các thí sinh phía Bắc sẽ khiến BGK chật vật không kém vòng Chung khảo phía Nam, vì chất lượng khá đồng đều. Nhiều bạn tuổi còn trẻ đã toàn diện. Các bạn trả lời bình tĩnh và tự nhiên. Không ít bạn lứa 1999-2000 đã sở hữu đủ tiêu chí Ban tổ chức đưa ra về nhan sắc, khả năng giao tiếp và trình độ hiểu biết.

Giám khảo, BS Hoàng Tử Hùng: Thí sinh miền Bắc có chiều cao nổi trội hơn tuy nhiên cấu tạo khung xương ngực lại không chuẩn bằng thí sinh miền Nam. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khiếm khuyết khung xương ngực như thói quen tư thế bế ẵm lúc nhỏ, cách ngồi sai hay ăn mặc áo bó chật thường xuyên…Ðây cũng có thể là một đề tài đáng để nghiên cứu. Giám khảo, Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa Lần này có nhiều bạn sở hữu chiều cao nổi trội. Ða số thí sinh là sinh viên, cử nhân trình độ học vấn tốt nên giao tiếp tốt. Tôi hy vọng qua quá trình tập luyện, trau dồi kỹ năng, các thí sinh vòng chung khảo sẽ tiến xa hơn nữa. 40 thí sinh xuất sắc được Ban tổ chức và BGK lựa chọn sẽ bắt đầu hành trình vòng Chung khảo phía Bắc tại Cửa Lò, Nghệ An, từ 11 đến 22/7/2018. Các gương mặt sáng giá nhất của vòng Chung khảo phía Bắc có mặt tại vòng Chung kết từ trung tuần tháng 8 đến 16/9/2018 trải khắp các khu du lịch nổi tiếng: Tuần Châu- Quảng Ninh, Cocobay - Ðà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Hoa