Á hậu Diễm Trang kể bị gọi là 'virus' ở Ba Lan

Dịp này Á hậu Diễm Trang đang cùng con gái sang thăm chồng tại Ba Lan. Á hậu đã có mặt tại đây trước thời điểm bệnh nhân số 17 ở Hà Nội được phát hiện và hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng trở nên căng thẳng ở châu Âu.

Chính vì thế mà Diễm Trang đã gặp một tình huống dở khóc dở cười ở Ba Lan khi bị người bản xứ kỳ thị vì là những người đến từ Châu Á. Hai thanh niên Ba Lan khi nhìn thấy vợ chồng cô đã la lớn lên "Oh virus".

Diễm Trang đang cùng chồng con có mặt tại Ba Lan. Lần thứ 2 Diễm Trang tiếp tục gặp tình huống khó xử này đó là khi vợ chồng cô đến phòng tập gym. Diễm Trang kể khi đó cô gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi người bản xứ. Hai người này đã hỏi vợ chồng cô đến từ đâu và khi nghe Diễm Trang trả lời rằng cô đến từ Việt Nam thì đôi vợ chồng này đã rời đi ngay tức khắc.

Diễm Trang cho biết cô cảm thấy buồn và sốc trước thái độ kỳ thị của mọi người đối với mình. Tuy nhiên, người đẹp có thể hiểu được thái độ của mọi người đằng sau những tình huống khó xử này khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường khiến cho ai cũng đề cao cảnh giác.

Chia sẻ của Diễm Trang trên trang cá nhân. Tuy nhiên, ngay sau đó Diễm Trang cho biết cô đã nhận được sự thấu hiểu và thái độ dễ dịu hơn của đôi vợ chồng bản xứ khi gặp lại.

Người đẹp viết: "Sáng ra ăn sáng gặp lại cặp vợ chồng tây hôm qua đang ngồi cùng một cặp vợ chồng khác, họ cũng lại nhìn nhìn mình, mình chỉ nhìn lướt qua không nhìn lại, tưởng gì hoá ra lát ông chồng lại cười thân thiện với mình bất ngờ nói "Hello Ma'am, how are you today", mình bảo "I'm fine, thank you". Chắc ông ý cảm thấy ngại vụ hôm qua. Người lịch sự họ khác chứ chẳng như mấy thanh niên hôm nọ đứng từ xa thấy vợ chồng mình tự nhiên la lên 'Oh virus".

