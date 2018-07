Á hậu Hoàng My lái siêu xe chở Mâu Thủy đi tặng sách ở Sa Pa

Ngày 11/7, chương trình “Hành trình từ Trái Tim - Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu thanh Niên Việt” đã diễn ra tại TP Lào Cai với sự tham gia của Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Hoàng My và Á hậu Mâu Thuỷ.

Hoàng My khiến nhiều người chú ý khi cô đích thân lái chiếc siêu xe chở sách và Mâu Thủy từ TP Lào Cai lên Sa Pa.

Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, các hoa hậu, á hậu, người đẹp như Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Ngọc Hân và á hậu Thùy Dung, Lệ Hằng, Huyền My, Hoàng My, Mâu Thủy, Đào Hà, Ngọc Trân, Trương Thị May, Tú Anh, Lan Hương, Thanh Tú, Kiều Vỹ...