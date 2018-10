Á hậu Hoàng My nói về 'kỷ niệm nhớ đời' khi đi học ở Israel

Ngày 24/10, Á hậu Hoàng My và ca sĩ Thái Thuỳ Linh đã cùng tham gia chương trình “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 Triệu Thanh Niên Việt” tại Đại học Thành Tây (Hà Nội).

Á hậu Hoàng My gây ấn tượng với các bạn trẻ khi cô chia sẻ bản lĩnh vượt qua thử thách và tham gia những dự án cộng đồng khắp thế giới thời gian qua.

Là một á hậu nhưng Hoàng My dường như tách biệt với showbiz, dành nhiều thời gian đi qua những vùng đất mới, những chân trời mới, thưởng thức hương vị cuộc sống và thu thập kiến thức để thực hiện khát vọng trở thành đạo diễn. Hoàng My đã giành được học bổng tại Học viện Điện ảnh New York.

Trong số những câu chuyện của Hoàng My, các bạn sinh viên đặc biệt quan tâm đến trải nghiệm của cô ở Israel – một trong những đất nước phức tạp ở Trung Đông trong gần 3 năm. Đây cũng là thời gian Hoàng My “biến mất” khỏi showbiz.

Đúng như hình dung, đến Israel Hoàng My đã trải qua những ngày cô đơn, phải làm mọi thứ một mình và trải qua những tình huống sợ hãi. Một câu chuyện mà Hoàng My không bao giờ quên là vào một buối tối, khi cô đeo ba lô đi trên đường vắng, bất ngờ có ba người đàn ông ôm súng đi theo.

“Lúc đấy trong đầu My nghĩ đến những điều tiêu cực nhất như bị bắt cóc khiến My hoảng sợ. My bỏ chạy băng qua một cây cầu, cả ba người đàn ông đuổi theo, dí súng và quát ‘cô kia, đứng lại’. Dù rất sợ hãi nhưng My tỏ ra bình tĩnh và hỏi to ‘các ông là ai, muốn gì’ thì họ trả lời là nhân viên an ninh và yêu cầu kiểm tra đồ dùng cá nhân. Khi đặt ba lô xuống đường, cả ba người đàn ông này đều nhảy ra xa với tư thế… tránh bom. Sau khi biết an toàn, họ đòi xem hộ chiếu. Tuy nhiên, Hoàng My không đồng ý vì đề phòng bị lấy mất và yêu cầu phải gọi cảnh sát đến giải quyết. Sau một thời gian “giằng co”, cuối cùng ba người đàn ông chịu thua My”, Á hậu kể lại.

Hoàng My cho biết, sau một tháng đến Israel, cô có nhiều bạn mới. “My được mọi người đón nhận bằng sự yêu thương chân tình, giống như người trong gia đình vậy. Đó là lý do My yêu đất nước này, thấy cuộc sống của mình bình yên”. Tại Israel, Hoàng My có nhiều thời gian để tĩnh lặng và tập trung suy nghĩ về bộ phim của mình, mài giũa kỹ năng làm phim, gặp gỡ các nhà khoa học Do Thái, đi thăm các thành phố cổ đại…

Ca sĩ Thái Thùy Linh nổi tiếng với hình ảnh tự tin, bộc trực và phong cách rock sôi nổi. Nữ ca sĩ đã chia sẻ về con đường đến với âm nhạc lận đận, thi đến lần thứ ba mới đỗ vào Nhạc viện Hà Nội. Thế nhưng niềm đam mê ca hát là động lực tiếp lửa cho Linh vượt qua những thử thách và chinh phục con đường âm nhạc.

Sau khi trở về Việt Nam, Hoàng My dành nhiều thời gian cho gia đình và các bạn trẻ qua Hành trình từ trái tim. “Đây cũng là khoảng thời gian Hoàng My đóng facebook để tĩnh tâm tập trung vào những thứ có ý nghĩa với bản thân và cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, cảm nhận được những nơi mình đến đẹp thật sự chứ không ảo- cô chia sẻ.

Á hậu Hoàng My ký tặng sách cho các bạn sinh viên.

Duy Nam