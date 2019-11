Á hậu Hoàng My: Tri thức góp phần nâng tầm vóc của quốc gia

Đây cũng là một trong những hoạt động đánh dấu sự hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm hướng nghiệp cho sinh viên.

Á hậu Hoàng My là người đồng hành cùng với Hành trình mang ánh sáng tri thức đến những thôn bản xa nhất, vượt hàng vạn hải lý, băng rừng, vượt sông mang theo khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc cho thế hệ trẻ. Hoàng My vô cùng xúc động khi được cùng Hành trình trở về nơi mình đã sinh ra và lớn lên: “Hoàng My đã có một tuổi trẻ đầy ý nghĩa khi được cùng Tập đoàn Trung Nguyên trao tri thức cho các bạn trẻ. My đã cùng Hành trình đi rất xa và hôm nay mới có dịp trở về lại mảnh đất quê hương để đánh thức khát vọng lớn nơi các bạn trẻ. Các bạn ở Đồng Nai thật sự cần tri thức, cần công thức thành công để tự tin bước vào đời. Và càng đi, càng đọc My lại cảm thấy yêu Việt Nam, càng hy vọng các trẻ có thể tích lũy tri thức nhân loại góp phần nâng tầm vóc của quốc gia, dân tộc mình.”

Câu chuyện Á hậu Hoàng My đã tiếp thêm động lực cho các bạn sinh viên có mặt trong buổi giao lưu. Sinh ra ở nơi chỉ có cà phê, ngô, khoai, sắn con đường duy nhất để Hoàng My thay đổi tương lai là học thật giỏi, đọc thật nhiều sách làm vốn liếng cho bản thân. Hoàng My nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Xuất phát điểm như thế nào không quan trọng, nhưng thành công sẽ đến nếu như bạn thật sự có khát vọng lớn, có ý chí và không ngại đương đầu với khó khăn, thách thức. My mong muốn được đi khắp thế giới để trải nghiệm và cảm nhận giá trị sống. My từng sống Israel một đất nước nhỏ bé, không được thiên nhiên ưu ái, thường xuyên có súng đạn, đánh bom - nơi mà sự sống bị đe dọa từng ngày. Nhưng ở nơi ấy My đã thấy một tinh thần đoàn kết, sức mạnh dân tộc đã tạo nên một đất nước Israel kiên cường, giàu có khiến nhiều quốc gia trên thế giới phải nể phục và học tập.”