Á hậu Huyền My diện váy vàng rực, trễ nải vòng một gợi cảm

Bước sang tuổi 25, Huyền My chia sẻ cô cảm thấy mình đã thực sự chín chắn và trưởng thành trong chuyện tình cảm. Độc thân đã lâu, Huyền My thật thà chia sẻ mong muốn sẽ gặp được người thực sự yêu thương mình trong năm mới.

Khi được hỏi về liệu có kế hoạch kết hôn trong năm tới, Huyền My chia sẻ: “Bản thân bố mẹ và gia đình cũng thấy rằng My đã thực sự trưởng thành và cũng rất mong muốn được nhìn thấy My lên xe hoa. Mình cũng rất mong muốn sẽ gặp được người thương sẽ đồng hành cùng mình trên chặng đường sắp tới. Tuy nhiên, chuyện tình yêu hay kết hôn là điều rất khó nói trước. Chính vì thế My cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng hay lên kế hoạch trước gì cả. Mọi chuyện hãy để tuỳ chữ duyên đi”.