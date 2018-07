Á hậu Huyền My gợi cảm như 'nữ thần' khi ra mắt phim ở Myanmar

Sau thời gian dài chuẩn bị, Á hậu Huyền My đã sang Myanmar tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay có tên Bridge over cloud - Cây cầu trên mây (hoặc Cầu Mây ) , được sản xuất bởi một trong những công ty truyền thông hàng đầu của Myanmar. Xuất hiện tại buổi công chiếu, Á hậu Huyền My diện bộ váy đuôi cá trắng muốt khoe vóc dáng gợi cảm.

Có mặt tại sự kiện, Huyền My cảm thấy rất xúc động vì nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông và khán giả tại đất nước Myanmar. Thông qua những tấm hình, có thể thấy Huyền My "bị ngộp thở" với sự bao vây của hàng trăm người tại sự kiện thảm đỏ.

Ban đầu, vào năm 2015, Huyền My từng nhận lời tham dự một bộ phim điện ảnh nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar mang tên The lover with beautiful heart. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan nên bộ phim chưa thực hiện được. Vì thế, nhà sản xuất quyết định thay đổi kịch bản khác phù hợp hơn để kịp gửi lời mời hợp tác với Huyền My như dự kiến ban đầu.