Á hậu Huyền My mặc áo corset khoe dáng nóng bỏng trong bộ ảnh mừng sinh nhật

Huyền My tâm sự: “2020 là một năm có quá nhiều biến động với thế giới nói chung và Huyền My nói riêng. Nhưng cũng chính nhờ có một năm 2020 đầy trắc trở mà My đã có cơ hội sống chậm lại để nhìn nhận về những gì mà mình trải qua, và những điều mà mình mong muốn trong tương lai. Nhân dịp đón tuổi mới, My không mong gì hơn là sức khoẻ, sự bình an cho bản thân và gia đình, bạn bè cũng như mong rằng Việt Nam và thế giới sẽ sớm vượt qua dịch COVID-19 để trở lại với cuộc sống bình thường”.