Á hậu Huyền My nói gì về 'chuyện bị ế' trong ngày Valentine?

Trở về Việt Nam sau chuyến du lịch đầu năm mới tại châu Âu đúng ngày lễ Tình nhân Valentine, Á hậu Huyền My đã có những chia sẻ về cuộc sống độc thân hiện tại và cảm xúc về ngày lễ Valentine.

Trước đó, khi được hỏi về 'tình trạng độc thân', Huyền My đã không ngần ngại lên tiếng xác nhận: "Hiện giờ đúng là My đang độc thân và không yêu ai cả. Có thể mọi người sẽ không tin nhưng My xin xác nhận một lần nữa đó là sự thật!".

Cô còn tiết lộ thêm ngày xưa có quan điểm là thích lập gia đình sớm vì nếu có con sớm thì mình sẽ có cơ hội gần gũi với con hơn và My rất thích con gái. "Nhưng đôi khi chuyện tình cảm nó đâu có được như ý muốn của mình, chính vì thế mà bây giờ My đã bị trễ so với kế hoạch lập gia đình hồi còn trẻ mất ba năm rồi. Nhưng ngẫm lại thì cũng tốt, bởi giờ đây My có thời gian để tập trung cho công việc. Còn chuyện bị ‘ế’ thì My xin xác nhận là chưa bao giờ có chuyện đó nhé" - Huyền My chia sẻ.

Mặc dù đã bị lễ kế hoạch lập gia đình so với suy nghĩ thời còn trẻ nhưng Huyền My cho biết hiện tại cô đang rất tận hưởng cuộc sống độc thân. "My khá hài lòng vì cuộc sống của mình rất ổn và việc độc thân giúp My có thể làm mọi thứ mà mình muốn cũng như tận hưởng quãng đời tuổi thanh xuân vô cùng đáng nhớ của mình" - cô nói.

Dẫu vậy, Á hậu cũng thật thà hé lộ đôi khi cô có một chút cảm giác tủi thân khi chứng kiến bạn bè ở tuổi mình đều đã có đôi có cặp và nhiều người đã lập gia đình, có con cái. "My nghĩ rằng chuyện tình cảm và cưới xin còn là do duyên số nữa và chỉ có thể nói là ở thời điểm hiện tại cái duyên để lập gia đình với My vẫn chưa đến" - người đẹp tâm sự.

Á hậu Huyền My cho biết cô hài lòng với cuộc sống độc thân. Nhưng không vì thế mà Huyền My cảm thấy tủi thân hay 'tiêu cực' trong ngày Valentine khi chứng kiến các cặp đôi tưng bừng kỷ niệm ngày yêu nhau của họ. "Với My thì Valentine cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi. Mặc dù có chút tủi thân thật đấy nhưng chắc chắn My sẽ không vì thế mà lập đàn cầu mưa hay thậm chí giống như một số thanh niên Nhật Bản xuống đường biểu tình đòi bỏ ngày Valentine đâu" - Huyền My hóm hỉnh.

Huyền My cũng cho biết ngày xưa cô rất trẻ con, nên khi đó thường sẽ chọn con tim, nhưng sau một thời gian trải nghiệm, va vấp rồi thì người đẹp đã lý trý hơn. "Khi trưởng thành, mọi suy nghĩ sẽ khác đi và chúng ta sẽ xử lý mọi việc theo đúng độ tuổi của mình. Nhưng thực ra nói là lý trý thì cũng chưa biết thế nào, vì có thể mình vẫn chưa gặp đúng người. Chỉ biết ở thời điểm hiện tại, My đã lý trí hơn xưa rất nhiều" - Huyền My nói. Hiện tại, Huyền My đang sống độc thân trong căn hộ chung cư mới tậu rộng 85 mét vuông ở Hà Nội. Người đẹp cho biết cô đang làm chủ cuộc sống của mình và rất hào hứng với các kế hoạch mới trong năm 2019.

Duy Nam