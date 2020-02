Á hậu Phương Nga: ‘Trước khi yêu Bình An không biết Valentine là gì’.

Quảng cáo

Valentine năm nay có Bình An bên cạnh có gì đặc biệt với Nga?

Thực ra đây không phải năm đầu tiên mà hai đứa kỉ niệm Valentine với nhau (tiện đây Nga cũng bật mí luôn là không phải là năm thứ hai luôn) nhưng mỗi năm lại có một kỉ niệm cũng như dấu ấn khác nhau. Hiện tại, do lịch học cũng như tình hình dịch bệnh nên Nga đang kéo dài lịch trình làm việc tại Sài Gòn, chính vì thế nên năm nay sẽ không có một Valentine trong tiết trời lành lạnh như mọi khi mà sẽ ấm hơn một chút khi cả hai cùng đón ngày lễ Tình nhân ở TP. HCM.

Phương Nga có nhiều kỷ niệm lãng mạn ngày Valentine với Bình An.

Trong ngày lễ Valentine năm nay, Nga có cảm thấy hồi hộp và tò mò về kế hoạch mà Bình An sẽ dành tặng cho mình?

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai đứa đón Valentine bên nhau nhưng mỗi lần nhớ lại Nga cũng thấy rất hồi hộp và tò mò vì Bình An là mối tình đầu của Nga. Nga còn nhớ năm đó 14/2 lại sát Tết nên hai đứa phải gặp nhau từ ngày 13. Hôm đó cũng chỉ là ăn uống bình thường nhưng cả hai ngồi ở một nhà hàng trên tầng thượng rất lãng mạn.

Cặp đôi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Nếu được nhận một món quà từ Bình An trong ngày Valentine, Nga sẽ mong chờ nhất món quà gì?

Quà thì trên trời dưới bể món gì Nga cũng thích, thích nhiều lắm! Nói đùa vậy thôi chứ thực ra Nga thích những gì hữu dụng với mình, những thứ mà mình có thể dùng thường xuyên và mỗi khi dùng đến sẽ khiến mình nhớ tới người tặng quà. Hiện tại thì Nga sẽ không thích được tặng gấu bông vì giường đã quá chật và mình còn có một con tên là ANAN trên giường rồi (Cười). Còn hoa thì tuỳ hoàn cảnh nhưng Nga thấy hơi tốn kém và nhiều khi không cần thiết.

Bình An có phải là một anh chàng lãng mạn và hay dành tặng cho người yêu những điều bất ngờ trong những dịp lễ đặc biệt như lễ Valentine?

An rất thích sự lãng mạn nhưng Nga thì lại không. Nga tự nhận thấy mình hơi khô khan trong những lúc cần lãng mạn, chính vì vậy mà Nga mới chính là người hay bày mấy trò lãng mạn sến sấm để làm An bất ngờ hơn. Nga cũng hy vọng rằng qua bài phỏng vấn này An sẽ biết rằng mặc dù không phải fan của ngôn tình lãng mạn nhưng ‘mợ’ cũng thích bất ngờ lắm, hãy làm ‘mợ’ bất ngờ nhiều hơn nữa nhé, ví dụ như xuất hiện trước cửa nhà mà không báo trước chẳng hạn.

Phương Nga - Bình An là cặp đôi đẹp nhận được sự ngưỡng mộ của các fans.

Trước khi yêu Bình An, Nga từng hình dung như thế nào về ngày lễ Valentine của mình?

Trước khi yêu Bình An, Nga không có chút khái niệm gì về ngày này cả, chỉ thấy hồi cấp 3 ở trường mọi người được tặng bóng bay nên cũng thấy ghen tị thôi. Bây giờ thì thấy cảm giác đứng giữa sân trường được tặng bóng bay và tất cả mọi người phải ‘gato’ thật là “Yomost”!

Là cặp đôi được các fans rất ngưỡng mộ, Nga và An đã có những niềm vui cũng như áp lực thế nào trong suốt thời gian yêu nhau vừa qua?

Kể ra thì nhiều lắm! Mà niềm vui đôi khi cũng giản gị lắm, nhiều khi đi đường đứa này nhận vơ là fan đứa kia cũng là một dạng niềm vui hoặc khi vào nhà hàng cửa hiệu nào đó mà người ta nhận ra Nga chứ không nhận ra An cũng là một kiểu thú vui vô cùng đặc biệt! (Cười lớn). Còn áp lực là trong lúc làm việc hoặc hợp tác cùng nhau, nếu không có ai làm ‘leader’ mà hai đứa phải tự làm thì rất dễ gây tranh cãi vì cả hai đứa đều cá tính và cứng đầu.

Các fans đang rất mong chờ vào một đám cưới của cả hai nhưng Phương Nga cho biết cả hai vẫn còn quá trẻ và đến 28 tuổi cô mới 'rời cuộc chơi' để tính đến chuyện yên bề gia thất.

Bình An là chàng trai trong mơ của rất nhiều cô gái, điều đó có khi nào khiến Nga thấy khó chịu?

Có gì đâu phải khó chịu nhỉ, thì Bình An là chàng trai trong mơ của các cô gái nhưng Phương Nga cũng có kém cạnh đâu - có học vấn, biết chăm chút ngoại hình, có danh hiệu quốc gia, lại còn thích dọn dẹp nhà cửa, cũng là cô gái trong mộng của nhiều chàng trai đấy chứ! Là con gái, luôn luôn phải biết thế mạnh của mình là gì và không được tự ti nhé các bạn.

Chứng kiến chuyện tình cảm thắm thiết của hai bạn, các fans đang rất tò mò liệu có một cái kết đẹp cho cả hai trong năm nay?

Vì cả Bình An và Phương Nga còn quá trẻ nên chắc chắn sẽ chưa tính đến chuyện hôn nhân sớm vào lúc này. Nga nghĩ rằng phải 28 tuổi mình mới muốn rời cuộc chơi và cái kết đẹp sẽ là tiếp tục bên nhau dài dài, dù hai đứa chưa cưới nhưng cũng sẽ là một cái kết mở viên mãn rồi. Và lời cuối, chúc mọi người có một Valentine thật vui vẻ, ai chưa có người yêu thì đi giao lưu kết bạn tìm người yêu, ai có người yêu rồi thì hâm nóng tình cảm yêu nhau nhiều hơn nhé.

Cảm ơn Phương Nga!

Duy Nam