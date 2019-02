Á hậu Thúy An gặp lại nhân vật 'đặc biệt' trong dự án nhân ái

Ngọc Ánh bị lệch hàm bẩm sinh khiến khuôn mặt dị dạng. Bố mẹ ly hôn và lập gia đình khác, Ánh phải sống với bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cô bé luôn lạc quan, cố gắng.

Ánh ra tận đầu ngõ đón cô An

Thúy An kể: “khi em vừa đến đầu đường đã thấy cô bé đứng chờ với một chút bẽn lẽn vì lâu quá không gặp cô An. Thấy em, Ánh chạy đến ôm rồi chào rất tình cảm. Vào nhà, Ánh lấy quyển vở ra khoe: đây là chữ con, cô thấy có đẹp không”?

Thúy An ra chợ mua đồ để tự tay nấu cơm mời bà cháu Ánh.

Trước khi đến thăm Ánh, Á hậu có ghé qua chợ mua đồ tươi định để “chiêu đãi” hai bà cháu một bữa cơm.

Thời gian làm sinh viên đã rèn luyện cho Á hậu khả năng đi chợ, nấu nướng khá tốt.

Ánh vui vẻ dắt cô An ra vườn hái rau, bẻ dừa. Bé luôn miệng kể chuyện trường, chuyện lớp, chuyện ở nhà khiến Á hậu cười tủm tỉm suốt buổi.

Á hậu ăn mặc giản dị, không đi giày cao gót để còn vào bếp nấu cơm.

Hàng ngày Ánh được ngoại đưa đến lớp, cô bé rất chăm chỉ, ngày mưa cũng không muốn bỏ học. Á hậu Thúy An từng lo lắng Ánh bị các bạn bắt nạt nhưng Ánh kể ở lớp cô bé có rất nhiều bạn và rằng đi học rất vui!

Ánh kể đi học rất vui.

Ánh còn kể, hôm cô An thi (đêm chung kết HHVN) con thích quá trời luôn. Con còn khoe với mọi người: cô An đó, cô An đẹp lắm!

Ánh rất thích bộ váy cô An mua tặng, cô bé cũng ngoan ngoãn ngồi cho người đẹp tết tóc. Ánh quấn cô An, cứ đòi bà ngoại kêu cô An ở đây với con, ngủ với con. Á hậu phải hứa lần sau có thời gian sẽ đưa Ánh đi chợ cùng và ngủ lại với cô bé một đêm mới được Ánh “cho” về với lời nhắc: “con nhớ cô An lắm”!

Ngồi ngoan ngoãn cho cô An tết tóc.

Ánh sung sướng diện luôn bộ váy mới cô An mua tặng.

Khi đủ 15 tuổi, tức là đã hoàn thiện phát triển về hệ xương mặt, Ngọc Ánh sẽ được dự án “Nụ cười trẻ thơ” của cuộc thi HHVN giúp đỡ phẫu thuật.

ĐẠT NHI