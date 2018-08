Ai bảo Hoa hậu liễu yếu đào tơ?

Một số thí sinh về nhất ở cả hai hạng mục như: Nguyễn Ngọc Khánh Linh (SBD 088); Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 031); Nguyễn Thị Nhật Minh (SBD 151); Bùi Phương Nga (SBD 486); Phạm Ngọc Hà My (SBD 127); Lê Hà Thu Chiêu (SBD 116); Đinh Phương Mỹ Duyên (SBD 069).

Thi nhảy dây: Cẩn thận với Hà My!

Cuộc thi nhảy dây quy định mỗi thí sinh được phép nhảy trong 70 giây, ai nhảy được nhiều hơn coi như về nhất. Khi cuộc thi bắt đầu, người của ban thí sinh đã nhắc nhở: các bạn nhớ cẩn thận với Hà My. Bởi Phạm Ngọc Hà My (SBD 127) trước khi thi Hoa hậu từng cố gắng giảm hơn 20kg và nhảy dây là một môn quen thuộc của cô. My không phụ kỳ vọng của khán giả, nhảy được 187 lần.

Một điều bất ngờ thú vị, ngay sau My, thí sinh Lại Quỳnh Giang (SBD 278) đã phá kỷ lục với số lần nhảy là 200 trong 70 giây.

Ở phần thi này 14/43 thí sinh được đánh giá tốt. Duy nhất một thí sinh xin rút vì không biết nhảy dây. Thí sinh Bùi Phương Nga (SBD 486) nhảy dây ngược nhưng vẫn đạt kết quả tốt nhất nhóm.