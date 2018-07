Bạch Tuyết, Tóc Mây và những cái nhất

Mái tóc mây dài chấm gót của Nguyễn Thị Khánh Linh (Hà Nội) gây ấn tượng nhưng cũng khá phiền toái cho chính em và chuyên gia trang điểm. Linh nuôi mái tóc từ năm 8 tuổi , thỉnh thoảng bấm ngọn và để dài tự nhiên từ đó đến nay. Mỗi lần trang điểm, có hẳn hai người phục vụ chải, ép vuốt và tết cho Linh mất thêm tới 30 phút. “Tóc Mây” chia sẻ, nếu lọt vào Chung kết em sẽ tạm biệt mái tóc theo em 13 năm nay.

Cô gái có chiều cao ấn tượng nhất là Trần Thị Bích Ngọc (Hà Tĩnh) cao 1m78, kém gần 10 cm so với Hoa hậu Mai Phương Thúy tuy nhiên thí sinh phía Bắc năm nay có chiều cao vượt trội so với mọi năm và khá đồng đều, 22/38 bạn sở hữu chiều cao 1m70 trở lên. “Không phải cứ cao là chân dài” phát hiện này không đúng với top thí sinh phía Bắc lần này. Hầu hết những cặp chân dài “quá khổ” đều thuộc về top 1m70 trở lên như Trần Tiểu Vy (Quảng Nam), Nguyễn Hoài Phương Anh (Hà Nội), Tạ Huyền My (Hà Nội) và gây choáng ngợp nhất là Ðinh Phương Mỹ Duyên (Nghệ An).

Trong top 18 tuổi, Ngô Thị Diệu Ngân (Nghệ An) trẻ nhất nhưng khuôn mặt và cá tính baby nhất có lẽ là Nguyễn Thị Thu Tâm. Trong top vòng eo con kiến Trương Thị Tố Uyên sở hữu vòng 2 nhỏ nhất - 57cm. Ðặng Thị Trúc Mai (Bến Tre) khiến khán giả siêu lòng nhất với nụ cười tỏa nắng và mắt huyền quyến rũ.

