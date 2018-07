BTC cuộc thi HHVN thăm hỏi gia đình thiệt hại do bão số 3

Bão số 3 đi vào nước ta đã gây gió và mưa lũ lớn ở một số địa phương gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã nhanh chóng liên hệ với các địa phương bị thiệt hại nặng nhất, và cho đến sáng ngày 21/7, đã xác định được tại các hai tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Yên Bái và Thanh Hoá đã có 23 người chết và mất tích (Yên Bái: 19, Thanh Hoá: 4), 14 người bị thương (Yên Bái: 11, Thanh Hoá: 3).

Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 quyết định phối hợp với Tỉnh Đoàn các tỉnh Yên Bái, Thanh Hoá đi thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn và tặng mỗi gia đình có người chết, mất tích 2.000.000 đồng, người bị thương 1.000.000 đồng. Các tổ công tác hỗn hợp lập tức được tổ chức để thực hiện việc thăm hỏi trong thời gian sớm nhất.

Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại để thăm hỏi kịp thời các gia đình gặp nạn.

Trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà giao lưu văn nghệ giữa thí sinh với thương binh và người có công đang điều dưỡng tại 10 trung tâm điều dưỡng thương binh, chủ yếu tại khu vực phía Bắc, trong khuôn khổ dự án Người đẹp Nhân ái.

Đặc biệt, chiều và tối ngày 23/7, một ngày sau đêm chung khảo khu vực phía Bắc, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân trên hơn 11.000 ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Việt Lào ở huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An với sự tham dự của đông đảo thí sinh, đoàn viên thanh niên, các thương binh của Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp.

BTC