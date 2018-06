Chuyện giờ mới kể

Lúc này chỉ còn lại một số người trong ban quản lý thí sinh, một số nhân viên trang điểm ngồi lặng lẽ trong căn phòng có hoa và những túi đồ lớn, nhỏ. Bất ngờ một tiếng nấc nghẹn, đó là thí sinh Nguyễn Thị Thu Hà (SBD 182). Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái tay vẫn cầm hoa trong trang phục dạ hội. “Em vẫn chưa tin mình được vào Chung kết sao?”. “Đối với mỗi người khi được chọn đi tiếp sẽ rất vui nhưng xen với cảm xúc đó em thấy hụt hẫng. 10 ngày ở cùng ngôi nhà chung, chúng em xem nhau như người thân. Vì vậy, bất cứ ai phải dừng lại đều khiến niềm vui của người kia không trọn vẹn”, Thu Hà nghẹn ngào.

Theo chân Thu Hà trở về căn nhà của 8 thí sinh tham dự Chung khảo phía Nam, chứng kiến 4 cô gái đang ôm lấy nhau ở một góc phòng. Thùy An - cô gái thiếu một chút may mắn không lọt top 19 lại là người bản lĩnh nhất. Thuỳ An không khóc, ngược lại cô xiết chặt tay những thí sinh khác, vỗ về.

Lúc này, chị Phạm Thị Lan Dung (thành viên Ban quản lý thí sinh) bước vào. Chứng kiến nước mắt của “những người con” trong căn nhà mà mình quản lý, chị Dung nhẹ nhàng nói: “Cuộc thi nào cũng có người đi tiếp và có người dừng lại. Chị tin rằng, mỗi một cánh cửa khép lại sẽ có cơ hội khác mở ra. Những trải nghiệm vừa qua sẽ là hành trang giúp cho các em trưởng thành hơn, tự tin hơn trong những bước đường sau này”.

Chỉ ít phút sau, 8 cô gái cùng nắm tay nhau ra hồ bơi, đùa nghịch cười nói rộn vang như chưa từng có cuộc thi nào diễn ra.

Điểm mới của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay đó là các nhóm thí sinh được ở chung cùng với 2 thành viên của Ban quản lý thí sinh. Ngoài việc các thành viên BQL thí sinh theo sát để ghi lại nhật kí hoạt động hằng ngày thì vô hình trung giúp các thí sinh xích lại gần nhau hơn.

Câu chuyện các thí sinh ôm nhau khóc rồi lại nở nụ cười giòn tan sau đêm Chung khảo phía Nam Hoa hậu Việt Nam 2018 không chỉ diễn ra ở căn nhà 7419. Đó là không khí chung của tất cả những ngôi nhà còn lại. Nói như thí sinh Thuỳ An: “Dù em phải dừng lại nhưng em cảm thấy vui khi có thêm những người bạn mới. Dù chỉ mới quen nhau qua cuộc thi, cùng sống chung dưới một mái nhà trong ít ngày nhưng tình cảm mọi người dành cho em thật sự rất ấm áp. Đó là những kí ức mà em không thể nào quên. Em chúc các bạn ở lại sẽ một hành trình ý nghĩa trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay”.

Đỗ Quyên