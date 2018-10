Chuyện giờ mới kể của Bùi Phương Nga tại Miss Grand International 2018

Có thể nói, đây được xem là chiến thắng đi vào lịch sử bởi tính gay cấn và hồi hộp của giải thưởng Miss Popular Vote đã giúp Phương Nga là người đầu tiên ghi danh vào Top 10 mặc dù trước đó không có trong danh sách Top 20.

Phương Nga may mắn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè quốc tế và trong nước.

Chính sự cổ vũ nồng nhiệt và lượt bình chọn khủng của khán giả đã giúp Nga tạo nên kì tích khó tin, đây là sự may mắn nhưng hoàn toán xứng đáng với những gì mà Phương Nga đã thể hiện trong suốt hành trình vừa qua.

Lọt thẳng vào Top 10, Phương Nga có cơ hội thể hiện phần thi hùng biện về chủ đề Hòa bình. Cô đã có màn diễn thuyết trôi chảy bằng tiếng Anh với tinh thần tự tin và cũng là thí sinh duy nhất có sự chủ động tương tác với khán giả. Người đẹp chia sẻ, tuy sống trong thời bình nhưng cô vẫn nghĩ về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam trước đây, gây nên sự tổn thất cho cả hai bên. Phương Nga bày tỏ, chỉ có tình yêu và sự sẻ chia mới mang đến hòa bình trên thế giới.

Phần thi hùng biện về chủ đề Hòa bình

Sau phần thi thuyết trình, Top 10 chung cuộc tiếp tục bước vào màn trình diễn dạ hội và Phương Nga đã thực sự tỏa sáng trong chiếc đầm dạ hội của NTK Anh Thư. Người đẹp uyển chuyển bước đi và vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, giây phút đó đã thực sự đi vào “lòng người”.

Điểm đặc biệt trong đêm Chung kết khiến khán giả Việt Nam tự hào là Phương Nga luôn được đứng biểu diễn ở vị trí trung tâm từ màn đồng diễn mở màn đến đồng diễn bikini, phải chăng yếu tố nhảy giỏi, luôn rạng rỡ và sáng sân khấu đã giúp Phương Nga luôn có cho mình vị trí nổi bật?

Màn đồng diễn bikini trong cuộc thi của Phương Nga

Được biết, trong hành trình hơn 2 tuần chuẩn bị đến với Miss Grand Intetnational 2018 của Phương Nga có không ít khó khăn đến bây giờ mới được tiết lộ. Sau khi thực hiện xong trách nhiệm các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi HHVN 2018 trên cương vị Á hậu 1, Phương Nga bắt tay vào Miss Grand International 2018 khi còn vỏn vẹn 12 ngày. Ngay khi trở về Hà Nội, việc đầu tiên Phương Nga làm không phải là nghỉ ngơi hay xả stress 1 thời gian dài chinh chiến tại Hoa hậu Việt Nam mà là cùng với đàn chị là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú tham gia buổi từ thiện ý nghĩa cho các em nhỏ tại bệnh viện Xanh Pôn nhân dịp Trung thu.

Theo dự tính, ngay sau đó Phương Nga sẽ có 2 ngày quay clip tự giới thiệu bản thân và Stop the war để kịp thời gửi đến BTC cuộc thi nhưng thật không may 2 ngày đó Nga bị ngộ độc thực phẩm. Suốt 2 ngày liền cô như mất hết năng lượng và chỉ có thể nằm ở nhà điều trị và truyền đạm. Thời gian còn lại quá ít mà công việc chuẩn bị thì còn khá nhiều, Phương Nga phải nỗ lực gấp đôi gấp ba bình thường vì cơ thể vẫn còn yếu, những ngày đi quay cô chỉ có thể ăn cháo trắng do mẹ nấu mang theo và khi đóng máy lại tiếp tục về nhà… truyền đạm.

Nhìn vào 2 clip mà Phương Nga thực hiện, đằng sau đó là sự cố gắng lớn lao, có những lúc đang quay phải dừng lại vì cơn đau bụng đến đột ngột chỉ nhanh sau đó cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ và tinh thần trẻ tuổi giàu năng lượng.

Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi Phương Nga.

Quay trở lại Sài Gòn khi chỉ còn đúng 1 tuần là lên đường dự thi, Phương Nga phải tham gia vào lịch trình dày đặc từ việc đi thử trang phục từ các NTK, chuẩn bị đồ đạc, tập catwalk với HLV người nước ngoài, chụp ảnh profile. Chỉ 12 tiếng trước khi ra sân bay, cô vẫn đang có mặt trong buổi chụp hình ở studio và chỉ có 3 tiếng để ngủ sau khi xếp xong toàn bộ 100kg hành lí.

Nhìn lại hành trình chuẩn bị đó mới thấy Phương Nga là một cô gái phi thường, không biết từ đâu mà một cô gái nhỏ nhắn lại có nguồn năng lượng dồi dào đến vậy. Những gì cô thể hiện tại Miss Grand International 2018 đã gạt bỏ toàn bộ lo lắng của khán giả về sự chuẩn bị không được chu đáo khi chúng ta cử một đại diện chỉ đăng quang 2 tuần là đi thi quốc tế. Thành tích Top 10 hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Phương Nga nỗ lực trong chặng đường dài và cũng chính là “món quà quý giá” mà khán giả dành tặng cho Phương Nga – cô đã hoàn toàn tốt nhiệm vụ của mình.

Phương Nga đã hoàn toàn tốt nhiệm vụ của mình tại Miss Grand Intetnational 2018

Chiều nay (26/10), Phương Nga sẽ về Việt Nam sau hơn 20 ngày tham dự Miss Grand International 2018. Sau khi về Việt Nam, Phương Nga cho biết cô sẽ tiếp tục hoàn thành việc học tại trường Kinh tế quốc dân song song việc thực hiện trách nhiệm ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thanh Huyền