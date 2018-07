Đại diện báo Tiền Phong dâng hương tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của tỉnh Hà Tĩnh, và trở thành huyết mạch giao thông cực kỳ quan trọng.

Chương trình “Đồng Lộc – Ngã ba bất tử” nhân kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018) sẽ được tổ chức vào tối nay 21/7 tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Báo Tiền Phong điện tử (địa chỉ: www.tienphong.vn) tường thuật trực tiếp chương trình này, bắt đầu lúc 19h30.

Ngã ba Đồng Lộc, địa chỉ đỏ gắng liền với 10 nữ thanh niên xung phong anh hùng. Ảnh: Mạnh Thắng

Cũng trong thời gian này, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà giao lưu văn nghệ giữa thí sinh với thương binh và người có công đang điều dưỡng tại 10 trung tâm điều dưỡng thương binh, chủ yếu tại khu vực phía Bắc, trong khuôn khổ dự án Người đẹp Nhân ái.

Đặc biệt, chiều và tối ngày 23/7, một ngày sau đêm chung khảo khu vực phía Bắc, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân trên hơn 11.000 ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Việt Lào ở huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An với sự tham dự của đông đảo thí sinh, đoàn viên thanh niên, các thương binh của Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp.

"Đồng Lộc - Ngã ba bất tử" tri ân 10 nữ thanh niên xung phong. Ảnh: Mạnh Thắng

Cảnh Huệ - Mạnh Thắng