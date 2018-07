Dàn Hoa, Á hậu gây chú ý khi xuất hiện bên siêu xe đắt nhất Việt Nam

Hành trình tại Đà Nẵng, Hội An, các người đẹp đã trao tặng 13.000 cuốn sách cho thư viện, nhà văn hóa, cộng đồng các bạn trẻ.

Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia, các hoa hậu, á hậu, người đẹp như Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Ngọc Hân và á hậu Thùy Dung, Lệ Hằng, Huyền My, Hoàng My, Mâu Thủy, Đào Hà, Ngọc Trân, Trương Thị May, Tú Anh, Lan Hương, Thanh Tú, Kiều Vỹ...