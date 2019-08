Dàn Hoa hậu, Á hậu chia sẻ xúc động nhân mùa Vu Lan báo hiếu

Quảng cáo

Mỗi dịp mùa Vu Lan báo hiếu, những ai phận làm con lại thổn thức và đầy xúc động với những tình cảm sâu sắc hướng về đấng sinh thành. Nhân dịp này, dàn Hoa hậu – Á hậu cũng đã bày tỏ tấm lòng thành đối với cha mẹ bằng những cách thức rất giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa.

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân gây chú ý khi đăng tải bức tâm thư dành cho mẹ trên trang cá nhân. Cô cho biết đây là bức thư online đầu tiên viết cho mẹ trong suốt 30 năm qua.

Hoa hậu Ngọc Hân và mẹ.

Cô viết: "Hà Nội, tháng 7 âm, tháng của lễ Vu Lan báo hiếu, tháng của ông ngâu bà ngâu... xong việc con chạy về cửa hàng. Đi qua từng con phố nhỏ Hà thành, lặng nhìn bóng dáng những người phụ nữ tần tảo bán từng bó hoa, từng gánh hàng rong con lại nhớ về hình ảnh của mẹ năm xưa".

"Thanh xuân của mẹ là ngược xuôi, vất vả nuôi chị em con khôn lớn. Thanh xuân của mẹ là tần tảo chăm chồng, thương con. Thanh xuân của mẹ là nụ cười hạnh phúc khi nhận được món quà nhỏ bé từ đứa con thơ, dù đó chỉ là một bức tranh nguệch ngoạc vẽ chân dung của mẹ. Khi đó, con thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, lớn lên sẽ tặng được mẹ những món quà đắt tiền hơn".

Ngọc Hân may áo dài tặng mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, Ngọc Hân chia sẻ cô tự tay thiết kế một bộ áo dài để dành tặng cho mẹ. "Mùa Vu Lan nữa lại đến, năm nay, con gửi tặng mẹ một tấm áo lụa mới, vẫn là những thiết kế con dành riêng cho mẹ. Và đặc biệt, con đã tìm mua một bộ trang sức ngọc trai. Bộ trang sức có một ý tưởng rất đặc biệt: Sự lộng lẫy, kiêu sa của những hoa văn trên chiếc vương miện của nữ hoàng. Thay lời con muốn nói, mẹ luôn là nữ hoàng, một người mẹ tuyệt vời của chị em con. Bao ngôn từ cũng không thể diễn tả được cảm xúc con lúc này, chỉ mong rằng mẹ luôn khỏe mạnh, là "trợ lý" số một của con. Cảm ơn mẹ, bóng mát đời con. Con yêu mẹ" – những dòng chia sẻ đầy xúc động của Ngọc Hân.

Đối với tân Hoa hậu thế giới Việt Nam 2019 Lương Thuỳ Linh, ngôi vị hoa hậu là món quà ý nghĩa mà cô muốn dành tặng cho mẹ, người có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của cô nhân mùa Vu Lan báo hiếu.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và mẹ.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chia sẻ: “Mẹ là người ảnh hưởng nhất với Linh vì từ bé đến lớn mẹ luôn chăm lo và theo sát mình nhất. Đối với Linh mẹ cũng là một tượng đài về một người phụ nữ chuẩn mực. Mẹ không chỉ biết cân bằng công việc mà còn biết cân bằng về gia đình và xã hội để giữ cho gia đình được êm ấm. Mẹ cũng là một người rất độc lập, mạnh mẽ, dù có bất cứ chuyện gì mẹ cũng kiên cường đối mặt với nó. Từ bé đến lớn bố mẹ luôn dạy Linh khiêm tốn nhất có thể. Hiện giờ mình vẫn áp dụng lời dạy đó vào cuộc sống hàng ngày”.

Nhân mùa Vu Lan, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã gửi lời cảm ơn tới mẹ: “Cảm ơn mẹ đã luôn bên con, chia sẻ với con mọi thứ, cảm ơn mẹ đã cố gắng cho con những điều tốt đẹp nhất mà mẹ có thể”.

Là một người con của Phật giáo, ăn chay trường từ năm lên 8 tuổi nên Á hậu Trương Thị May rất thấm nhuần tư tưởng về việc làm tròn đạo hiếu với đấng sinh thành. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Trương Thị May đã dành cho mẹ nhiều tâm sự và tình cảm trên trang cá nhân.

Trong bức thư gửi tới mẹ, Trương Thị May dành nhiều lời xin lỗi đến đấng sinh thành: “Con xin lỗi Mẹ… Xin lỗi Mẹ yêu nếu con thơ có vô tình làm mẹ buồn lòng, con xin sám hối với những vô vàn tội lỗi. Con không có gì ngoài đoá hoa hồng tặng Mẹ”.

Á hậu Trương Thị May chia sẻ xúc động về mẹ.

Những ai theo dõi bước đường của Trương Thị May đều biết cô luôn có mẹ theo sát để ủng hộ và định hướng, chính vì thế người đẹp dành cho mẹ rất nhiều tình cảm xúc động: “Trước giờ Mẹ luôn bên con khắp nẻo đường lớn nhỏ trên đất nước, cho dù nắng mưa, sương gió, con rất hạnh phúc khi có Mẹ dìu dắt và chăm lo cho con từng ngày, con xin thành tâm cầu nguyện cho bà ngoại và Mẹ yêu luôn sống trường thọ. Mẹ là đôi mắt, Mẹ là nụ cười, Mẹ là hơi thở, Mẹ là nhịp tim, Mẹ là thợ may, Mẹ là nhiếp ảnh, Mẹ là gió con là mây, Mẹ là nước con là cá, Mẹ là chiếc lá con là cành, Mẹ là chiếc nón lá để con che nắng che mưa, Mẹ là ánh trăng mặt trời để soi sáng cuộc đời con, Mẹ là thợ may chăm chút từng đường kim mũi chỉ, Mẹ may cho con những chiếc áo dài thơ dịu dàng đầy ấm áp, đôi bàn tay của mẹ hiền vuốt nhẹ lên mái tóc con thơ, Mẹ là nhiếp ảnh nắn nót cho con từng tấm ảnh tuyệt đẹp, mỗi lúc Mẹ hát cho con nghe giọng hát của Mẹ thật ngọt ngào và ấm long làm sao. Mẹ sinh con nuôi con khôn lớn, không có Mẹ không có con trên cuộc đời này, con cảm ơn Mẹ yêu luôn đồng hành cùng con trên mỗi nẻo đường đời và đạo”.

Nhân mùa Vu Lan báo biết, Trương Thị May cũng gửi gắm tâm tư tới những ai còn Mẹ: “Nếu ai còn cha còn mẹ xin đừng làm cha mẹ buồn lòng tội lắm người ơi, xin hãy ăn chay để cha mẹ hiện tiền sống thọ, cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ. May xin kính chúc toàn thể đấng sinh thành trên toàn thế giới sống khoẻ vui hạnh phúc và sống lâu với con cháu”.

Duy Nam