Dàn Hoa hậu - Á hậu dành thời gian nghỉ lễ bên gia đình

Á Hậu Huyền My

Huyền My là một trong những người đẹp đắt show nhất hiện nay, chính vì thế nên cô thường xuyên vắng nhà trong các chuyến công tác trong và ngoài nước. Có những dịp cao điểm, số ngày ở nhà của Á hậu sinh năm 1995 chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chính vì thế nên dịp nghỉ lễ này, Huyền My chia sẻ cô muốn dành toàn bộ thời gian để gần gũi thêm với gia đình, đặc biệt là cậu em trai 18 tuổi của mình. Cô tâm sự: "Lúc My mới lên ngôi Á hậu, em trai vẫn còn bé xíu. Vậy mà giờ đây sau những chuyến công tác liên tục và trở về nhà gặp lại em trai mới thấy nó đã lớn lắm rồi. Lúc ấy My mới thấy cần thêm có thật nhiều thời gian để gần gũi em hơn. Dịp lễ này, My sẽ đưa em trai cùng bố mẹ đi ăn uống và nghỉ ngơi thư giãn".