Dàn hoa hậu, á hậu làm gì khi showbiz bị tê liệt thời Covid-19?

Hoa hậu Ngọc Hân là một trong những người bị ảnh hưởng bơi dịch bệnh Covid-19 khi đám cưới của cô và bạn trai đã bị hoãn lại vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân cũng như cộng đồng.Sau khi làm lễ dạm ngõ cùng bạn trai hồi tháng 11/2019, Hoa hậu Ngọc Hân đã tích cực chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Cô và ông xã tương lai đã lên kế hoạch, tìm địa điểm và ấn định thời gian tổ chức đám cưới.Ban đầu, Ngọc Hân và bạn trai định tổ chức đám cưới vào tháng 3 này. Tuy nhiên thời điểm đầu tháng 3, sau khi xuất hiện bệnh nhân số 17, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội diễn biến vô cùng phức tạp và căng thẳng.Chính vì thế nên Ngọc Hân và bạn trai đã cân nhắc, sau cùng đi tới quyết định tạm hoãn đám cưới ở thời điểm này để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Ngọc Hân cũng cho biết việc quyết định tạm hoãn đám cưới không ảnh hưởng nhiều tới cô vì vẫn chưa đặt cỗ cũng như dịch vụ tổ chức hôn lễ.Ngọc Hân cho biết bình thường sau Tết là thời điểm ít event nên các người đẹp cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tuy nhiên, năm nay thì dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề và gần như làm cho showbiz ‘tê liệt’. Chính vì thế nên cô và các người đẹp khác đã dành trọng thời gian ở nhà nghỉ ngơi để tránh dịch bệnh.Trong thời gian đó, Ngọc Hân tranh thủ rèn luyện thêm kỹ năng nữ công gia chánh của mình để có thể tự tin hơn khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Trên trang cá nhân, Ngọc Hân khoe tài nấu ăn ngày càng ‘thăng hạng’ với những món ăn vô cùng đẹp mắt. Hoa hậu Việt Nam 2010 đùa rằng sau dịch trình nấu ăn của cô đã ‘lên một tầm cao mới’ và rất tự tin để nấu ăn cho ông xã tương lai sau này.Cũng giống như Ngọc Hân, Á hậu Huyền My bị ảnh hưởng khá lớn vì dịch Covid-19 khi các lịch làm việc của cô bị huỷ bỏ gần hết. Người đẹp cho biết suốt khoảng thời gian từ sau Tết Nguyên Đán, cô và các celeb khác gần như ‘thất nghiệp’.Trong thời điểm dịch bệnh vẫn chưa quá căng thẳng và nằm trong tầm kiểm soát, Huyền My cùng gia đình đã lựa chọn đi du lịch ở một số khu vực biển miền Trung với không khí nắng ráo cùng gió mát để thư giãn và tăng sức đề kháng cho cơ thể.Tuy nhiên, sau thời điểm bệnh nhân số 17 xuất hiện khiến tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Hà Nội diễn biến vô cùng phức tạp và căng thẳng, cô và gia đình chọn giải pháp… ở yên trong nhà để giữ an toàn.Để tránh nhàm chán và tăng cân trong thời gian này, Huyền My lựa chọn cách tập gym và chạy bộ. Tuy nhiên, Á hậu Việt Nam 2014 cho biết để an toàn, cô chỉ đến phòng gym vào những khung giờ vắng người, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các thao tác như đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng tập.Bên cạnh tập gym, Huyền My lựa chọn phương pháp an toàn hơn đó là ra công viên gần nhà để chạy bộ. Mỗi ngày, người đẹp đều dành 1-2 tiếng để chạy bộ và đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi giảm được cân, cơ thể đỡ uể oải và tinh thần phấn chấn, nhiều năng lượng hơn.Giống như nhiều người đẹp khác, H’Hen Niê giảm thiểu tối đa công việc để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng.Trên trang cá nhân, H’Hen Niê thường xuyên đăng tải các hình ảnh trong phòng gym. Gần như ngày nào H’Hen Niê cũng tới phòng tập để duy trì sự dẻo dai và sức đề kháng cho cơ thể. Cũng nhờ tập gym mà sau Tết cô đã giảm được cân và sở hữu vòng eo ‘con kiến’ săn chắc vô cùng gợi cảm.Cô cũng tranh thủ tập thể lực tăng cường sức khoẻ để chuẩn bị cho các cảnh đánh đấm trong bộ phim hành động 578 sắp được khởi quay. Hiện tại, với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chắc chắn lịch quay phim của H’hen Niê sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, với việc chăm chỉ luyện tập thể lực hàng ngày, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã sẵn sàng cho các cảnh quay hành động đẹp mắt khi trở lại trường quay.

Duy Nam