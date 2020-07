Dàn thí sinh ‘tuổi trẻ tài cao’ vừa xinh đẹp, vừa học giỏi của Hoa hậu Việt Nam 2020

Dàn thí sinh 10X tươi trẻ

Đinh Ngọc Thảo Vy (sinh năm 2001, quê Đắk Lắk). Cô là sinh viên năm thứ nhất khoa Thương Mại và Du lịch, Đại học Công nghiệp TP. HCM. Thảo Vy gây ấn tượng với người đối diện bởi gương mặt thanh thoát, sống mũi cao. Cô được cộng đồng mạng chú ý khi sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, kiều diễm nhưng có pha chút cá tính. Cách đây nửa năm khi thi Hoa khôi Sinh viên, Thảo Vy bị hiểu lầm sửa mũi. Sự cố này khiến cô bị loại ngay trước đêm chung kết. Tuy nhiên sau đó BTC đã lên tiếng đính chính về sự cố đáng tiếc này để 'minh oan' cho 10X.

Đinh Ngọc Thảo Vy (sinh năm 2001, quê Đắk Lắk).

Cô là sinh viên năm thứ nhất khoa Thương Mại và Du lịch, Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Phạm Thị Phương Quỳnh (sinh năm 2000, quê Đồng Nai). Cô là sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế, ĐH Tài Chính - Marketing. Cô cao 1m72, sở hữu số đo ba vòng 82-62-93. Phương Quỳnh đạt học sinh giỏi trong nhiều năm, giữ chức lớp trưởng, bí thư Đoàn, Đội. Quỳnh cũng nhiều lần nằm trong nhóm đại diện trường, huyện tham gia các cuộc thi cấp tỉnh về văn nghệ, an toàn giao thông... Lên đại học, nhờ ngoại hình sáng, 10X tham gia câu lạc bộ lễ tân, trực tiếp hỗ trợ các buổi lễ lớn, hội thảo của Đoàn trường.

Phạm Thị Phương Quỳnh (sinh năm 2000, quê Đồng Nai).

Cô cao 1m72, sở hữu số đo ba vòng 82-62-93.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo (sinh năm 2000, đến từ TP Hồ Chí Minh). Ngọc Thảo có nhan sắc đậm chất Á đông vô cùng xinh đẹp, đặc biệt cô sở hữu chiều cao 1m77 với đôi chân dài tới 1m11 ấn tượng. Ngọc Thảo không chỉ có chiều cao nổi trội mà số đo hình thể cũng rất chuẩn, lần lượt là 83 - 60 - 93. Trước khi tham gia cuộc thi HHVN 2020, cô cũng đã có kinh nghiệm làm việc trong vai trò người mẫu ảnh và từng tham gia trình diễn một số show thời trang.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo (sinh năm 2000, đến từ TP Hồ Chí Minh).

Ngọc Thảo có nhan sắc đậm chất Á đông vô cùng xinh đẹp, đặc biệt cô sở hữu chiều cao 1m77 với đôi chân dài tới 1m11 vô cùng ấn tượng.

Bùi Thái Bảo (sinh năm 2002, quê Hải Dương) là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi năm nay. Thái Bảo sở hữu nét đẹp trong trẻo, làn da trắng và nụ cười duyên dáng. Bùi Thái Bảo hiện là học sinh trường THPT Trần Phú, Chí Linh, Hải Dương, cô đang chuyên tâm học hành để có thể đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Sở hữu chiều cao và cân nặng lý tưởng 1m70 - 50kg, Bùi Thái Bảo còn có sở thích hát, múa và rất tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường.

Bùi Thái Bảo (sinh năm 2002, quê Hải Dương).

Cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi năm nay.

Đặng Phương Nhung (Sinh năm 2000, quê Tuyên Quang). Cô hiện đang theo học trường Đại học Tài Chính – Ngân hàng Hà Nội. Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi tham dự cuộc thi nhan sắc năm nay nhưng Phương Nhung lại sở hữu vóc dáng và thành tích “không phải dạng vừa”. Cuối năm 2019, Đặng Nhung được xướng tên Hoa khôi 2019 của trường Đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội với sự ủng hộ của nhiều người. Ngoài vẻ đẹp dịu dàng, thông minh, cô còn sở hữu đôi chân dài thẳng tắp khiến nhiều người phải xao xuyến.

Đặng Phương Nhung (Sinh năm 2000, quê Tuyên Quang).

Cô là Hoa khôi 2019 của trường Đại học Tài Chính - Ngân hàng Hà Nội.

Lâm Hà Thuỷ Tiên (Sinh năm 2000, đến từ TP.HCM). Cô hiện đang là sinh viên năm 2 của ĐH Kinh Tế – Luật TP. HCM. Được biết, quê nội của Thủy Tiên ở Hà Nội nhưng cô nàng lại sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Cô sở hữu danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền, điều đó đã giúp Thủy Tiên được ưu tiên xét tuyển vào 3 trường đại học khác nhau, bao gồm ĐH Kinh tế - Luật, Học viện cán bộ và ĐH Tôn Đức Thắng. Với niềm đam mê sẵn có từ lâu, cuối cùng Thủy Tiên đã quyết định theo đuổi ngành Luật của trường ĐH Kinh tế - Luật, một trong những ngôi trường hàng đầu trong việc đào tạo ra những cử nhân Luật của miền Nam nói riêng cũng như của cả nước nói chung.

Lâm Hà Thuỷ Tiên (Sinh năm 2000, đến từ TP.HCM).

Cô hiện đang là sinh viên năm 2 của ĐH Kinh Tế – Luật TP. HCM.

Là sinh viên Đại học danh giá, thành tích ấn tượng

Nguyễn Hà My (Sinh năm 1999, quê Phú Thọ) là một trong những thí sinh có ngoại hình, học vấn ấn tượng trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. 9X đang là sinh viên lớp Anh 2, Thương mại quốc tế K56, ĐH Ngoại thương Hà Nội. Cô từng đỗ đại học với 29 điểm thi đầu vào. Hà My từng đăng quang cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019. Cô sở hữu thành tích học tập nổi bật với điểm tổng kết môn Toán cao cấp với 9,7 điểm; Xác suất Thống kê với 9,6 điểm. Hiện tại cô đang đảm nhiệm vai trò phó ban Thời trang tại CLB MC và Thời trang ĐH Ngoại thương. Là sinh viên năm cuối, 9X gặp không ít khó khăn khi vừa chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, vừa cân bằng việc học trên lớp nhưng Hà My vui vì nhận được nhiều sự ủng hộ của người thân và bạn bè.

Nguyễn Hà My (Sinh năm 1999, quê Phú Thọ).

Hà My từng đăng quang cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019.

Đỗ Phương Anh (sinh năm 2001, quê Quảng Ninh) là du học sinh chuyên ngành Thiết kế sản phẩm tại Đại học Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khi là du học sinh, Phương Anh tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá của trường. Nữ sinh nhận học bổng nghệ thuật Asean, giải ba cuộc thi viết "Thư pháp", đại diện cho sinh viên Việt Nam tham gia sự kiện “Chào mừng năm mới”, quán quân cuộc thi “Truy tìm Soái ca - Soái tỷ 2018”, quán quân cuộc thi “Học sinh thanh lịch 2019”. Cô từng chia sẻ lý do du học bắt nguồn từ đam mê ngành du lịch, mong muốn góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh phát triển. Phương Anh định hướng nghề nghiệp liên quan đến kinh tế. Trong tương lai, cô mong muốn kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, thời trang.

Đỗ Phương Anh (sinh năm 2001, quê Quảng Ninh).

Cô là du học sinh chuyên ngành Thiết kế sản phẩm tại Đại học Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Nguyễn Thị Hoài Thương (Sinh năm 1997, đến từ Nghệ An). Hoài Thương từng học Đại học Vinh, có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh. Hiện, cô được khán giả xếp vào nhóm ứng viên tiềm năng, có nhiều kinh nghiệm. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên gửi đến cuộc thi, Hoài Thương cho thấy bản thân có sự đầu tư chỉn chu. Cô cũng là một trong những thí sinh rất tích cực tập gym, ăn uống khoa học để giữ vóc dáng thon thả, quyến rũ.

Nguyễn Thị Hoài Thương (Sinh năm 1997, đến từ Nghệ An). Hoài Thương từng học Đại học Vinh, có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh.

Duy Nam