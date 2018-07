Đêm Chung khảo phía Bắc HHVN 2018: 'Trời đã không phụ lòng người!'

Đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam khép lại trọn vẹn, pháo hoa nở rộ thắp sáng trời đêm Cửa Lò. Một lần nữa tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã dàn dựng thành công một đêm thi mãn nhãn thỏa lòng háo hức, mong chờ của người dân Nghệ An nói riêng, khán giả yêu mến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nói chung.

Giữa chuỗi ngày mưa dầm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa bão liên tiếp, cuối cùng ngày diễn ra Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam trời nắng đẹp đến không ngờ.

Trước đó, những hình ảnh cập nhật sân khấu phải thi công trong mưa, BTC công bố phương án 2 có thể phải dời đêm thi vào trong hội trường với quy mô nhỏ gọn, gần nhất là hình ảnh thí sinh mặc áo mưa tổng duyệt đã khiến nhiều khán giả lo lắng. Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam từng chia sẻ quyết định “đánh cược với thời tiết” bởi không muốn phụ lòng người dân xứ Nghệ và đất trời xứ Nghệ cũng đã không phụ lòng người.

Cận cảnh sân khấu ngoài trời hoành tráng nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam đặt tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Mặc dù BTC đã bố trí khoảng 3500 ghế ngồi với nước suối được đặt sẵn trên từng ghế cho khán giả nhưng lượng khán giả đêm qua lên đến gần 5000 người đứng vây kín cả sân khấu.

Ca sĩ Lưu Hiền Trinh và Tùng Lâm mở màn đêm hội nhan sắc với liên khúc “Cây trúc xinh – Tát nước đầu đình” dẫn dắt khán giả vào không gian gần gũi đặc trưng Bắc Bộ.

38 thí sinh xuất hiện trong trang phục yếm trắng, tay cầm nhành hoa sen, đẹp thuần khiết và thanh tao tựa như những thiếu nữ bước ra từ trong tranh vẽ.

Vị trí dẫn của MC cũng được tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam chăm chút, toát lên chủ đề “Mộc” của đêm diễn. MC Nguyên Khang và Minh Hà làm khá tròn nhiệm vụ dẫn dắt, kết nối chương trình.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến phiêu cùng “Mái đình làng biển”, mang tiếng hát đầy nội lực nâng bước cho phần trình diễn áo dài của các thí sinh.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam khéo léo tôn vinh Dân ca ví dặm – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – Niềm tự hào của người dân xứ Nghệ trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, điều đặc biệt tiết mục này do chính nghệ sĩ Bùi Lê Mận và các nghệ nhân CLB dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, xã Hưng Tân, Nghệ An biểu diễn.

Chấm phá vào bức tranh tổng thể mang hơi thở mộc mạc, đặc trưng văn hóa Bắc bộ là nét hiện đại, trẻ trung trong ca khúc Cò lả được phối mới do hai ca sĩ trẻ Yến Lê và Yan Bi trình bày. Cuối tiết mục là phần đồng diễn bikini đẹp mắt của 38 thí sinh Chung khảo phía Bắc.

Nữ ca sĩ Thanh Lam thể hiện hai ca khúc quen thuộc, gắn liền với tên tuổi của chị “Ôi quê tôi – Ru em bằng tiếng sóng”.

Nếu ca khúc đầu, Thanh Lam biểu diễn cùng guitar Trần Hải Nam, tập trung vào giọng hát tự sự, đầy thổn thức thì ở ca khúc thứ hai, chị biểu diễn cùng vũ đoàn Sắc Màu với những đạo cụ hoành tráng, lung linh

Danh ca Elvis Phương lịch lãm trên sân khấu nhan sắc, anh gởi đến khán giả ca khúc Về đây nghe em. Không gian sân khấu được dàn dựng gợi nhớ về Hà thành xưa.

Cặp đôi quán quân Tuyệt đỉnh song ca Minh Ngọc – Khánh Linh lần đầu biểu diễn trên sân khấu một sự kiện quốc gia, tuy hồi hộp nhưng hai cô gái trẻ đã thể hiện tròn đầy ca khúc Son.

Đêm chung khảo phía Bắc khép lại với sự thỏa lòng của khán giả, sự vui mừng của ekip vì thời tiết thuận hòa. Đằng sau những cảm xúc, những hình ảnh đẹp ấy là sự lặng thầm của vị tổng chỉ huy – Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam

25 người đẹp đã được gọi tên vào Chung kết toàn quốc. Dưới sân khấu là 25 bông hoa rạng rỡ nhất của đêm đang vui mừng hạnh phúc, trên cao pháo hoa thắp sáng cả đất trời Cửa Lò. Lâu rồi người dân nơi đây mới xem một chương trình hoành tráng đến vậy!

Đêm Chung khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018 đã diễn ra thành công mỹ mãn.

Ngay sau đêm chung khảo các thí sinh bắt tay vào dự án nhân ái.

Trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà giao lưu văn nghệ giữa thí sinh với thương binh và người có công đang điều dưỡng tại 10 trung tâm điều dưỡng thương binh, chủ yếu tại khu vực phía Bắc, trong khuôn khổ dự án Người đẹp Nhân ái.

Đặc biệt, chiều và tối ngày 23/7, một ngày sau đêm chung khảo khu vực phía Bắc, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 phối hợp với Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân trên hơn 11.000 ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Việt Lào ở huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An với sự tham dự của đông đảo thí sinh, đoàn viên thanh niên, các thương binh của Trung tâm điều dưỡng thương binh & người có công tỉnh Nghệ An và đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp.

Duy Nam