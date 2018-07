Giảm hơn 20kg để thi Hoa hậu

Vẫn run dù học ngoại giao

Ði ra từ phòng phỏng vấn của ban giám khảo My nói rằng cô vẫn cảm thấy run bởi quy mô cuộc thi quá chuyên nghiệp, nghiêm túc. My vừa tốt nghiệp Ðại học Ngoại giao, trong trường đã được đào tạo bài bản về kỹ năng thuyết trình, diễn thuyết trước đám đông. Trước đó, My sinh hoạt trong Câu lạc bộ Lễ tân Ngoại giao (DPC), nên khá quen thuộc với các sự kiện lớn nhỏ ở trong nước và quốc tế. Một tư thế ngồi, cách hất tóc, khoảnh khắc đứng chờ đến lượt… của My đều toát lên vẻ trang nhã, lịch sự.

Hỏi My sao đến tận khi tốt nghiệp đại học mới đăng ký thi Hoa hậu, cô nói rõ ràng: bởi lúc này mới cảm thấy đủ kiến thức, trưởng thành để tham dự một đấu trường nhan sắc lớn. Sự giáo dục của các nhà ngoại giao đã hình thành tinh thần trách nhiệm ở cô gái 20 tuổi, rằng khi chấp nhận một cuộc chơi, mình không chỉ còn đại diện cho chính mình, hình ảnh của mình có khi ảnh hưởng đến một nhóm người, một tổ chức, thậm chí một quốc gia.

My có đam mê đặc biệt với ngoại ngữ. Hiện tại cô sử dụng tốt tiếng Pháp và Anh, ngoài ra nghe hiểu tiếng Hàn quốc và tiếng Trung, mà toàn bằng cách tự học.

Trong mắt bạn bè cùng lứa, My thường được ví là “con nhà người ta”: xinh xắn, học giỏi, đã thế còn giản dị, hát hay, biết chơi guitar. Chỉ một số bạn thân của My mới biết, cô gái thích màu hồng vẫn còn đang “tuổi ăn tuổi ngủ” thực ra thích nhất là đi giày thể thao và ăn vặt.

Lần đầu đi giày cao gót

My đi thi Hoa hậu lần này hoàn toàn là do mẹ “xúi”. Mẹ My kinh doanh thời trang và thích các cuộc thi nhan sắc. Thế nhưng, hôm đi Sơ khảo, My lại lên đường một mình bởi ngại “mẹ đi phải chờ lâu thì mệt”.

My bảo vì quyết định thi Hoa hậu cô mới mua đôi giày cao gót đầu tiên trong đời. Bao nhiêu năm nay My chỉ đi giày bệt. Một trong những sở thích “bự” của My là trữ giày thể thao. My có rất nhiều kiểu dáng, màu sắc giày thể thao khác nhau. Có những đôi hỏng rồi vẫn muốn giữ để lâu lâu lôi ra ngắm. Thường mẹ My phải lén vứt đi cho khỏi chật nhà.

Ảnh: Mạnh Thắng



Một thói quen khác làm thay đổi cuộc sống của My là tập gym. Hè này năm ngoái, My nặng 83kg. Lúc đó còn chưa có ý thức gì về thi Hoa hậu nhưng vì bị chê béo quá, cô quyết định giảm cân. Sau một năm trường kỳ, bây giờ cô gần như một chuyên gia về lĩnh vực này, có thể nói cả ngày không hết chuyện.

Giai đoạn đầu, My áp dụng phương pháp ăn low carb, giảm được 6kg. Sau đó chững lại, không thể giảm được nữa. Hai tháng trước khi đi thi Hoa hậu My vẫn nặng 72kg. Cô áp dụng chế độ triệt để hơn: tập thể dục và chỉ ăn khoai lang hàng ngày. Lần này, My giảm được 8kg. Khi cân nặng chững lại, My còn cân nhắc giữa việc nhờ huấn luyện viên hay tự tập để tiết kiệm chi phí cho bố mẹ. Ðến cận ngày thi, chính mẹ động viên My “đừng ky nữa”, cô mới nhờ huấn luyện viên lên chế độ tập luyện riêng. Nhờ kiên trì, giờ đây My có số cân đủ chuẩn của Hoa hậu.

Một vài biên tập viên nghe chuyện của My đã dự định sẽ mời cô viết sách về giảm cân cho lứa tuổi teen.

My kể, lần đầu xỏ giày cao gót đau chân muốn khóc. Sau một tháng đi giày cao gót, chân My chai hết, thậm chí thâm thành vết. Từ lúc quyết định đi thi, mẹ yêu cầu My ra khỏi nhà không được đi dép bệt.

Hạnh Ðỗ