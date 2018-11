Hậu 'lên đồng', Tiểu Vy hát hit 'Lạc trôi' của Sơn Tùng ở Miss World

Trong chiều 13/11, phần thi tài năng của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 sẽ được diễn ra tại Trung Quốc. Hoa hậu Tiểu Vy đang rất háo hức chờ đợi đến màn thi này khi cô sẽ trình diễn bản hit 'Lạc trôi' của nam ca sĩ Sơn Tùng trên sân khấu.

Nhạc sĩ Phương Uyên đã thực hiện nhạc nền mới cho ca khúc Lạc trôi để phù hợp với chất giọng của Hoa hậu Tiểu Vy , trong khi đó phần vũ đạo được ca sĩ Thiều Bảo Trang hỗ trợ.

Không chỉ đầu tư về mặt âm nhạc và vũ đạo, trang phục của Hoa hậu Tiểu Vy trong phần thi tài năng cũng rất chỉn chu và ấn tượng. Cô sẽ diện bộ trang phục theo phong cách cổ trang đúng với không khí của MV Lạc trôi của Sơn Tùng.

Tiểu Vy háo hức chuẩn bị cho phần thi tài năng chiều 13/11. Theo đó, Hoa hậu Tiểu Vy sẽ diện bộ váy lụa màu đen với hoạ tiết cổ trang, tông màu vàng đỏ và đen sang trọng, ma mị. Người đẹp bới tóc và cài trâm giống như trong phim kiếm hiệp.

Tuy chỉ mới tham dự các hoạt động đầu tiên của Miss World 2018 nhưng Hoa hậu Tiểu Vy đã khiến khán giả vô cùng phấn khích và vui mừng vì những gì mà cô đã thể hiện.

Trước đó, Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý khi trình diễn tiết mục lên đồng 'Cô đôi thượng ngàn' tại phần thi Dance of the world với trang phục độc đáo. Trong phần thi Head to Head Challenge, Hoa hậu Tiểu Vy ở cùng nhóm với các đối thủ nặng ký và hứa hẹn sẽ có một phần thi bùng nổ.

Duy Nam