H'Hen Niê giành giải mặc đẹp nhất với bộ váy xẻ táo bạo

Hoa hậu H’Hen Niê nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi phong cách cá tính, mang đến cho người đẹp vẻ đẹp ấn tượng đầy khác biệt so với những lần xuất hiện trước.

Tham dự chương trình, ngoài tư cách khách mời trao giải thưởng “Nam ca sĩ phong cách nhất của năm” cho ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, hoa hậu H’Hen Niê còn bất ngờ nhận được giải thưởng “Best Dress of The Night” do ban tổ chức trao tặng.