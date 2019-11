H'Hen Niê nữ tính với áo bà ba, Hoàng Thuỳ giản dị về thăm quê

Trong tập 7 của Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - BEAUTY QUEEN IS NOW OR NEVER” được lên sóng vào tối 20/11, Hoàng Thùy đã có chuyến quay lại quê hương Thanh Hóa của mình trước khi lên đường sang Mỹ tham dự Miss Universe 2019.