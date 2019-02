H'Hen Niê và Hoa hậu Mỹ 'dính như sam' trong ngày Valentine ở Mỹ

Đúng ngày lễ Valentine, Hoa hậu H'Hen Niê cùng Hoa hậu Mỹ Sarah Rose Summer đã cùng nhau khám phá thành phố New York.

Hai người đẹp cùng nhau ngắm hoàng hôn trên du thuyền, đi tàu điện ngầm và dạo New York về đêm.

Cả hai còn cùng nhau gọi điện thoại facetime với Hoa hậu Australia - Francesa và thưởng thức món ăn Việt Nam tại New York.

H'Hen Niê rất vui mừng vì có cơ hội gặp lại Hoa hậu Mỹ trong chuyến sang New York dự show diễn của NTK Phương My tại Tuần lễ thời trang New York.

Đặc biệt, H'Hen Niê và Sarah còn tặng hoa hồng cho nhau nhân ngày Valentine.