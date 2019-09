Hoa hậu Giáng My: Một đất nước muốn hùng mạnh phải đi từ tri thức

Đồng hành cùng Hành trình có sự tham gia của Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thùy Dung và ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

Hoa hậu Giáng My đem đến nguồn năng lực lượng tích cực và những cảm xúc đặc biệt cho Hành trình từ Trái tim vùng sâu – vùng xa miền Đồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các bạn sinh viên Trường Đại học Tiền Giang. Giáng My chia sẻ rằng: “Gia tài lớn nhất của Giáng My là sách và chỉ có những người uyên thâm, họ mới mang sách đi tặng nhau, khi đọc sách sẽ mở ra một thế giới. Và khi đồng hành cùng Tập đoàn Trung Nguyên, My cảm phục cái tâm - tài – chí - lực của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ – một con người có suy nghĩ lớn thật khác biệt thì mới sáng tạo tâm huyết nên một Hành trình vĩ đại cho nhiều thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam. Điều quan trọng nhất trong mỗi thanh niên khi chúng ta muốn lập nghiệp thì điều đầu tiên phải nghĩ đến tập thể, cộng đồng, đất nước và sách là người bạn trí tuệ, người thầy vĩ đại, chìa khóa đầu tiên dẫn đắt đến một con đường đúng đắn chạm đến thành công. Bởi một đất nước muốn lớn mạnh phải đi từ tri thức và không ngừng học hỏi.”

Chia sẻ với các bạn sinh viên về bí quyết thành công của mình, Hoa hậu Giáng My cho rằng những trải nghiệm đóng phim ngay từ khi còn bé và thực tế cuộc sống đã phần nào giúp chị không ngừng học hỏi để trưởng thành. Đối với chị học phải ứng dụng vào thực tế từ việc nhỏ nhất, từ đó nảy lên những ý tưởng rất tuyệt vời, có thể giúp bạn ứng biến ở mọi hoàn cảnh. Khi thất bại mình càng phải cố gắng và không bao giờ nản lòng, “Ngày mai sẽ tốt lên thôi”! Bên cạnh đó chính sự chân thành, hết lòng, đam mê và chữ tín - trong ngành nghệ thuật cũng như kinh doanh đã giúp Giáng My thành công và không bỏ phí một giây phút nào của cuộc đời – từng phút trôi qua đều quý giá, có được sức mạnh ý chí, tôn trọng của mọi người.