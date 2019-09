Hoa hậu Giáng My: 'Phải là người thông tuệ mới chọn sách đi tặng mọi người'

Tuy nhiên, không phải ai cũng có may mắn được học tất cả mọi thứ. Trong khi đó, sách chính là người bạn, người thầy vĩ đại luôn sẵn sàng ở bên và giải đáp mọi câu hỏi. Với Giáng My, sách dạy làm người thì “Đắc nhân tâm” là cuốn “tôi thấy tâm đắc nhất và nghĩ thanh niên Việt ai cũng nên đọc và nên tặng nhau, như cách mà Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đang làm, đó là tặng hàng triệu cuốn sách quý đổi đời cho mọi người”.

"Tôi nghĩ, phải là người thông tuệ mới lựa chọn được những cuốn sách quý để mang đi tặng mọi người. Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã tâm huyết lựa chọn những cuốn sách này, như chìa khóa mở ra thành công nên khi được tặng sách, các bạn trẻ hãy đọc và trân quý nó”, Giáng My trò chuyện với sinh viên.

Trả lời câu hỏi của bạn Lê Chí Vị rằng, làm thế nào để khởi nghiệp mà gặp phải ít thất bại nhất có thể, Giáng My đưa ra lời khuyên: “Đầu tiên là phải đọc sách, đọc càng nhiều càng tốt, học kinh nghiệm từ thầy cô, bố mẹ, những người giỏi hơn và nếu thất bại thì không nản lòng mà coi đó là kinh nghiệm để nỗ lực phấn đấu giành được điều mình khát vọng có được”.

Hành trình từ trái tim có sự đồng hành của các hoa hậu, á hậu, người đẹp: Giáng My, Mai Phương Thuý, Thuỳ Dung, Ngọc Hân, Kỳ Duyên, Phạm Hương, Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Thu Ngân, Hà Kiều Anh, Ngô Thuý Hà, Hoàng Oanh, Hoàng My, Tú Anh, Hoàng Anh, Trương Thị May, Nguyễn Thị Loan, Huyền My, Thuý Vân, Lệ Hằng, Á hậu Thuỳ Dung, Thanh Tú, Mâu Thuỷ, Bùi Phương Nga, Thuý An, Hoàng Thuỳ, Lan Hương, Hồng Nhung, Đào Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Kiều Vỹ, Vũ Cẩm Nhung, Ngọc Trân, Giao Linh, Thuỳ Tiên, Thuỷ Tiên,… và cá ca sĩ, diễn viên: Mỹ Linh, Hoàng Thuỳ Linh, Uyên Linh, Minh Hằng, Ái Phương, Lương Thanh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh,…

Năm 2020, Hành trình từ trái tim sẽ tiếp tục mở rộng trao tặng hơn 100 đầu sách trong “Tủ sách nền tảng đổi đời” thuộc 12 lĩnh vực căn cốt nhất do Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách, hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại. “Tủ sách nền tảng đổi đời” sẽ được trang bị đến hàng chục ngàn thư viện, nhà văn hóa và hàng triệu hộ gia đình ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, hành sẽ đến với quân và dân trên các cụm đảo miền Trung, quần đảo Trường Sa.

Ảnh: Tô Thanh Tân