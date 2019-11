Hoa hậu Giáng My: Sách quý là kim chỉ nam soi sáng cho thanh niên Việt

23.11 cũng là ngày đặc biệt của Trung Nguyên Legend, bởi đây là ngày kỷ niệm 16 năm ra đời thương hiệu cà phê thứ thiệt G7 (23.11.2003 – 23.11.2019). Ngay từ khi ra đời, G7 đã mang trong mình hoài bão, khát vọng chinh phục thế giới, với tinh thần của một chiến binh và sáng tạo không ngừng, đến nay G7 đã vươn ra toàn cầu, trở thành thương hiệu cà phê thứ thiệt được ưa chuộng và có mặt tại hơn 60 quốc gia; kỷ niệm 1 năm thành lập Bảo Tàng Thế Giới Cà Phê - “Điểm đến mới của Việt Nam”, góp phần định vị Buôn Ma Thuột trở thành “Thủ phủ cà phê toàn cầu”. Và ngày này cũng là khởi đầu của một Hành trình ý nghĩa và cuốn sách “Nghĩ giàu làm giàu” - cuốn sách đầu tiên của Hành trình được trao tặng.

Trong buổi giao lưu có sự góp mặt của nhà báo Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao - nhân chứng cho cột mốc đáng nhớ ngày 23.11 của Tập đoàn Trung Nguyên Legend. Là người luôn đồng hành, cổ vũ dành nhiều tâm huyết cho Hành trình từ những ngày đầu, nhà báo Vũ Kim Hạnh xúc động chia sẻ: “Tôi may mắn được đồng hành cùng Trung Nguyên ở những cột mốc đặc biệt. Càng dõi theo những bước phát triển của Trung Nguyên, tôi lại càng khâm phục cái tâm – cái tài – khát vọng lớn của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ dành cho thế hệ trẻ mà cho cả quốc gia, dân tộc. Doanh nghiệp chỉ lo làm ăn đã đủ vất vả nhưng Trung Nguyên thì đem cả tiền bạc, cả trí lực để phục vụ cộng đồng đó là điều đáng trân quý. Tri thức cần được san sẻ, bởi nó chính là sức mạnh, là vốn liếng để tạo nên sự hùng mạnh của một quốc gia. Tôi rất ủng hộ Hành trình của Trung Nguyên vì nó đã góp phần tạo nên một thế hệ thanh niên Việt có ý chí, có khát vọng, có trách nhiệm với bản thân và đất nước. Đã từ rất lâu, tôi luôn mong mỏi Hành trình của Trung Nguyên phải được nhân rộng trở thành một chương trình quốc gia, bởi giá trị nhân văn và thực tiễn mà nó đã mang lại.”

Nhà báo Vũ Kim Hạnh cũng chia sẻ thêm về sách: “May mắn là người được chứng kiến cuốn sách đầu tiên ‘Nghĩ Giàu Làm Giàu’ mà Trung Nguyên trao tặng đến các bạn trẻ. Tôi hiểu tại sao Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ lại chọn cho các bạn. Cuốn sách quý này giúp các bạn trẻ nuôi khát vọng và tích lũy những bài học đắt giá để rút ngắn con đường đến với thành công.”

Tham gia Hành trình trong một ngày có nhiều dấu mốc đáng nhớ của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Hoa hậu Giáng My một người biết và đồng hành Hành trình từ những ngày đầu đã có những chia sẻ chân tình: “Chỉ những hành động từ trái tim đến với trái tim mới mang lại sự lan toả vững bền và mạnh mẽ nhất. My rất tự hào vì được đồng hành của với Hành trình của Trung Nguyên Legend làm những điều ý nghĩa cho các bạn trẻ. Hành trình đã giúp My có một niềm tin, một ước mơ tươi sáng về một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, tri thức và có chí hướng. My luôn trân quý những hành động đặt lợi ích dân tộc cao hơn mục đích cá nhân mà Nhà Sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã làm trong nhiều năm qua.”