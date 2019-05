Hoa hậu H’ Hen Niê tham gia Hành trình sống trách nhiệm

Trong 2 ngày (4-5/5) Tạp chí Thanh Niên phối hợp Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, CLB liên kết Trẻ Việt Nam và tổ chức DKT International Inc. tại Việt Nam tổ chức chương trình Hành trình sống trách nhiệm, với chủ đề “Vì chất lượng sức khỏe sinh sản của đồng bào khu vực Tây Nguyên” tại buôn Sút M’đưng (xã Cư Suê, huyện Cư M’ gar) và trường Đại học Tây Nguyên. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục cho người dân, nhất là thanh thiếu niên về sức khỏe sinh sản và phòng chống nạo, phá thai.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, mỗi năm Việt Nam có 1,52 triệu ca nạo, phá thai đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc, Nga. Nếu so tỷ lệ ca nạo, phá thai/ tổng dân số của quốc gia thì Việt Nam được cho là nước đứng đầu thế giới (Trung Quốc 7,93 triệu ca/1,6 tỷ dân) Nga (2,28 triệu ca/150 triệu người). Đáng nói, có tới 20 % người nạo, phá thai ở Việt Nam nằm trong độ tuổi vị thành niên. Cứ 1 trẻ em ra đời thì có một bào thai bị phá bỏ. Mỗi năm có từ 1,2- 1,6 triệu trẻ em được sinh ra tương ứng với từng đó số bào thai bị bỏ.

Hoa hậu H' Hen Niê đội nón lá giản dị giao lưu với người dân.

Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng đáng buồn trên là do thanh niên, người trong độ tuổi sinh đẻ chưa có nhận thức đúng đắn về sức khỏe sinh sản, phòng tránh thai an toàn, hiệu quả. Đặc biệt tại Tây Nguyên, do điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu nên tỷ lệ sinh con ngoài ý muốn và tỷ lệ nạo, phá thai thường cao nhất cả nước.

Người dân xã Cư Suê đội nắng đến với Hành trình sống trách nhiệm.

Ngoài tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nhất là giới trẻ về vấn đề sức khỏe sinh sản, sử dụng các biện pháp tránh thai… chương trình còn khám, tư vấn và phát thuốc bổ miễn phí cho 1000 người dân tại xã Cư Suê và sinh viên trường Đại học Tây Nguyên.

Bác sĩ khám, lắng nghe, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hoa hậu H’Hen Niê kể lại câu chuyện năm Hen mới 14 tuổi, bố mẹ cô đã muốn con gái lấy chồng như bạn bè cùng trang lứa. Cô đã chống lại điều này bằng cách theo đuổi con đường học tập. Tham gia Hành trình sống trách nhiệm, hoa hậu H’Hen mong muốn các chị em phụ nữ nói chung và phụ nữ trong buôn làng quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe sinh sản, phòng tránh nạo phá thai, kết hôn sớm... cũng như tiếp cận được những biện pháp tình dục an toàn, lành mạnh và biết chú ý hơn đến sức khỏe bản thân.

Huỳnh Thủy