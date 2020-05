Hoa hậu H'Hen Niê bật khóc khi biết tin mẫu nhí 5 tuổi Hà My qua đời

Quảng cáo

Mới đây, trên trang cá nhân Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ cô đã bật khóc ngay lập tức khi được nhà thiết kế Thảo Nguyễn báo tin mẫu nhí Hà My qua đời vì ung thư máu.

H'Hen Niê và bé Hà My từng là bạn diễn trong show diễn của NTK Thảo Nguyễn tại Tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thu đông hồi tháng 10/2019. Hà My khi đó bị ung thư máu và trên người vẫn phải đeo ống truyền dịch nhưng vẫn vô cùng duyên dáng và rạng rỡ, gây xúc động cho các khán giả có mặt xem show diễn.

H'Hen Niê đã bật khóc khi hay tin bé Hà My qua đời. Hen là một trong những người đầu tiên được NTK Nguyễn Thảo báo tin bé Hà My qua đời, lúc nhận tin này Hen không tin vào sự thật, Hen đã bật khóc, cảm xúc thương bé Hà My vô cùng. Nhớ lúc show diễn cô bé gây ấn tượng với Hen nhiều lắm, dù còn bé lại đang bị bệnh nhưng rất chuyên nghiệp, Hà My ngoan ngoãn trong suốt thời gian tập cho show diễn. Hay tin Hà My qua đời, H'Hen Niê bàng hoàng: "

Sau đó Hen có cơ hội gặp lại em sau show diễn mới biết là em bệnh khá nặng nhưng vẫn cố gắng lên sân khấu trình diễn, điều Hen nhớ mãi là câu nói Hà My nói với mẹ: "Con đi được nên đừng kêu cô Hen ẵm con tội cô Hen ạ. Hen xin chia buồn cùng với gia đình về nỗi mất mát này".

Trên trang instagram cá nhân, H'Hen Niê cũng chia sẻ lại rất nhiều hình ảnh của cô và bé Hà My trên sàn diễn thời trang.

"Gặp con là cái duyên! Chẳng biết nói sao. Vì thấy buồn quá, ngồi xem lại hình, xem lại show. Sao mà yêu thương con thế. Thời gian qua con đã đau đớn mệt mỏi. Con đã rất mạnh mẽ chiến đấu với nónó, thương con lắm con ạ. Con an nghỉ nhé, Hà My" - H'Hen Niê gửi lời chia tay đầy xúc động tới bé Hà My.

