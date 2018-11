Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Huyền My kể về kỷ niệm 'nhớ đời' thời học trò

Tuy hiện tại mang trên mình các danh hiệu cao quý nhưng các Hoa hậu, Á hậu cũng đều có một thời đầy lãng mạn với những kỷ niệm trên ghế nhà trường để mỗi dịp 20/11 có cơ hội được nhớ lại và chia sẻ với các thầy cô, bạn bè.

Hoa hậu Ngọc Hân và Á hậu Huyền My cũng chia sẻ những câu chuyện tinh nghịch, đáng nhớ của mình thời còn đi học.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ suốt thời còn đi học, cô luôn là một học sinh ngoan hiền, tuân thủ các kỷ luật của trường lớp và hiếm khi vi phạm các quy định, được thầy cô và bạn bè rất yêu mến.

Tuy nhiên, nhớ lại thời còn đi học, cũng có nhiều lúc Ngọc Hân không nghĩ rằng mình lại nghịch ngợm như vậy. Cô chia sẻ: "Hồi còn đi học cấp 2 ở trường THCS Trưng Nhị, có một hôm Hân đến cổng trường thì nhìn thấy một biển hiệu ghi là Học sinh không mặc đồng phục không được vào trường. Lúc đó, không biết ai xui khiến thế nào mà Hân chạy lại và xoá đi một chữ không, khiến tấm biển hiệu đó trở thành Học sinh mặc đồng phục không được vào trường".

Trò tinh nghịch của Ngọc Hân nhanh chóng bị các học sinh khác phát hiện khi họ nhận ra sự khác biệt của tấm biển thông báo vẫn nhìn thấy mỗi ngày. Sau đó, câu chuyện này đã đến tai cô giáo của Ngọc Hân.

Vốn biết Ngọc Hân là một cô học trò ngoan ngoãn, lễ phép nên cô giáo khi đó chỉ trách mắng nhẹ rằng "không ngờ hiền thế mà cũng có lúc tinh nghịch thật!".

Trong khi đó Á hậu Huyền My lại cho biết hồi bé cô là một cô gái rất tinh nghịch và còn nghịch ngợm hơn cả con trai khiến bố mẹ đau đầu.

"Suốt 10 năm học ở trường Thực nghiệm, bố là người đưa đón My đi học. Một hôm đến đón My vào lúc trời mưa, bố My tá hoả khi nhìn thấy con gái mình cùng các bạn khác đang tắm mưa ở ngoài sân. Hồi bé My nghịch lắm, không khác gì một đứa con trai. Các phụ huynh khác gặp bố mẹ My đều nói rằng anh chị về dặn con chạy chậm thôi kẻo đâm vào cháu nhà tôi" - Á hậu chia sẻ.

Một kỷ niệm khác mà Huyền My nhớ mãi đó là năm cô học lớp 11 thì bố cô phải đi mổ chân. Khi Huyền My đi chơi về đến nhà thì thấy các thầy cô giáo chủ nhiệm đang đứng đợi sẵn ngoài cửa. Lúc đó, Huyền My 'tim đập chân run' vì không biết mình mặc lỗi gì mà thầy cô lại đến tận nhà để 'hỏi tội'. Nhưng hoá ra các thầy cô đến để thăm bố Huyền My. Biết được điều đó cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lúc đó My mới chuyển trường và cũng hiếm khi nào mà các thầy cô giáo lại đến nhà thăm phụ huynh học sinh nên lúc đó My cảm động lắm. Các thầy cô giáo mỗi năm dạy một lứa học sinh nhưng đặc biệt quý lớp của My. Chính vì điều đó mà My rất trân trọng và khi nào có cơ hội đều trở lại thăm trường. Điều đầu tiên mà My làm khi đạt danh hiệu Á hậu cũng là về trường thăm lại các thầy cô" - cô nói.

Duy Nam