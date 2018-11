Hoa hậu Tiểu Vy, á hậu Phương Nga nhắn nhủ Thùy Tiên trước 'giờ G'

Trải qua gần 3 tuần đồng hành cùng Hoa hậu Quốc tế, Thùy Tiên dù là nhan sắc khá mới nhưng vẫn nhận được sự kỳ vọng của khán giả và dần chứng minh được khả năng của mình. Lên đường “không kèn, không trống”, cô gái sinh năm 1998 âm thầm chăm chỉ, nỗ lực mỗi ngày qua từng chặng đường ở đấu trường sắc đẹp danh giá này. Bên cạnh các khán giả luôn yêu quý, cô còn được “dàn Hậu chị em” ở Việt Nam luôn dõi theo và ủng hộ.

Cùng điểm xuất phát bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2018, lại vừa trở về sau cuộc thi Miss Grand International, Phương Nga chắc hẳn là người hiểu rõ và thấu hiểu Thùy Tiên nhất trong thời điểm hiện tại. Phương Nga gửi “năng lượng tích cực” cho Tiên bằng lời chúc: “ Nga chúc Tiên sẽ luôn luôn thật tự tin, thể hiện thật tốt. Những ngày cuối này Nga biết thì tinh thần rất là mệt thì hãy cố gắng nhiều lên nhé. Nga sẽ ở nhà đợi Tiên”.

Hoa hậu Tiểu Vy dù bận rộn với lịch trình chuẩn bị cho việc lên đường tham gia Miss World vào đúng chung kết Miss International 09/11 này. Vẫn tranh thủ gửi lời động viên đến “cô chị” của mình. Vy nuối tiếc khi không thể theo dõi trực tiếp chung kết của Tiên nhưng cô vẫn luôn cầu mong cho Tiên vững tin tại Hoa hậu Quốc Tế.

Á hậu Thuý An gửi lời chúc tới Thuỳ Tiên trên trang cá nhân.

Ngoài ra Á hậu 2 Thúy An, người “nhường lại” cơ hội đại diện Việt Nam tham dự HH Quốc Tế cho Thùy Tiên do lý do sức khỏe, cũng gửi lời động viên đầy ngọt ngào “hứa sẽ mua trà sữa nguyên tháng cho Tiên” ngày Tiên mang vương miện trở về.

Đặc biệt là “đàn chị” Thúy Vân – Á hậu 3 Hoa hậu Quốc Tế 2015 ngoài dự đoán Tiên vào top 15 chung cuộc và gửi lời chúc trên báo đài: “Thùy Tiên là một cô gái nhiều năng lượng tích cực và trẻ trung, Vân hi vọng với những gì Tiên đã thể hiện tại cuộc thi sẽ giúp Tiên vào Top 15 chung cuộc và có một vị trí thật cao”, cô còn cùng livestream trò chuyện với Thùy Tiên trước ngày chung kết để cổ vũ tinh thần và dặn dò như một người chị gái dành cho em nhỏ.

Đàn chị Hoa hậu Mỹ Linh, Á hậu Diễm Trang, Á hậu Thùy Dung, Á hậu Thanh Tú, cùng đồng loạt gửi lời động viên đến cô em bé nhỏ của mình.

Bất ngờ, đêm qua Thuỳ Tiên được Missosology bình chọn là gương mặt nổi bật nhất trong 1 sự kiện lớn trc khi diễn ra chung kết.

Bất ngờ, đêm qua Thuỳ Tiên được Missosology bình chọn là gương mặt nổi bật nhất trong 1 sự kiện lớn trc khi diễn ra chung kết. Chỉ còn gần 1 ngày nữa, chung kết Miss International sẽ diễn ra, mong khi Thùy Tiên nhận được lời nhắn nhủ từ “dàn hậu phương” ở nhà cùng niềm kỳ vọng của khán giả, cô sẽ thêm phần tự tin, giữ vững phong độ, và tạo “cú bức phá” trong chặng đua cuối cùng.

Ba phần thi Quốc phục, trang phục Dạ hội, bikini sẽ được trình diễn vào buổi Chung kết lúc 12h trưa 9/11 (theo giờ Việt Nam) được LIVE trên fanpage chính thức Miss International.

Thùy Tiên sẽ chính thức bước vào đêm chung kết đầy gay go và kịch tính vào 12h trưa theo giờ Việt Nam được diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản.

Duy Nam