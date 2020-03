Hoa hậu Tiểu Vy diện váy cúp ngực khoe vai trần gợi cảm ngồi ghế giám khảo

Thông qua bộ ảnh về chủ đề "More than just the curves", Hoa hậu Khánh Vân muốn truyền tải thông điệp bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước nạn bạo hành, xâm hại, ấu dâm từ những trải nghiệm của bản thân trong quá khứ.