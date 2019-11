Hoàng Thuỳ khoe ngực đầy, hội ngộ H'Hen Niê trước khi sang Mỹ thi Miss Universe

Trong tập 8 Digital Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - BEAUTY QUEEN IS NOW OR NEVER” được lên sóng vào ngày 25/11, Hoàng Thùy đã có cơ hội được trò chuyện cùng với H’Hen Niê và Trương Thị May để chia sẻ về những kinh nghiệm quý giá trước ngày lên đường tham dự Miss Universe 2019.