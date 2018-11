Huyền My ‘gây bão’ khi xuất hiện ở khán đài trận Việt Nam – Campuchia

Ở loạt trận hạ màn bảng A trên sân Hàng Đẫy tối nay, tuyển Việt Nam đã đánh bại Campuchia với tỷ số 3-0. Với chiến thắng nay, tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2018 với tư cách đội nhất bảng.

Tối qua, rất nhiều khán giả đã tới sân vận động Hàng Đẫy để cổ vũ tinh thần cho đội nhà. Và trong khi máy quay lia lên hàng ghế khán giả, rất nhiều người theo dõi trận đấu qua màn hình đã nhanh chóng nhận ra một gương mặt quen thuộc vô cùng xinh đẹp đó là Á hậu Huyền My.

Những hình ảnh chụp màn hình gương mặt nữ khán giả xinh đẹp đang hào hứng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ngay lập tức được chia sẻ ‘chóng mặt’ trên khắp các diễn đàn về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Các fanpage rần rần chia sẻ hình ảnh Á hậu Huyền My trên khán đài trận Việt Nam - Campuchia trên sân Hàng Đẫy tối 24/11.

Ngay lập tức, những bài viết này đã nhận được lượng like và share ‘khủng’ của cộng đồng mạng. Rất nhiều khán giả để lại lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp nổi bật của Á hậu Huyền My. Mặc dù chỉ mặc áo cờ đỏ sao vàng và trang điểm nhẹ nhàng nhưng có thể nói Huyền My đã trở thành nữ vận động viên sáng nhất trên sân Hàng Đẫy ngày hôm qua.

Ngay sau trận đấu, Á hậu Huyền My cũng chia sẻ một bức ảnh chụp trên khán đài với chú thích: “Khi bạn Mỳ ngồi xem bóng đá cùng mẹ các cầu thủ Đức Huy và Quang Hải”. Bức ảnh này tiếp tục nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều người không khỏi bất ngờ với tình yêu cuồng nhiệt của Huyền My dành cho các cầu thủ Việt Nam.

Huyền My chia sẻ hình ảnh ngồi trên khán đài cùng mẹ các cầu thủ Đức Huy và Quang Hải.

Á hậu Việt Nam 2014 có tình yêu đặc biệt với môn thể thao vua.

Điều đặc biệt là ngay trước trận đấu này, Á hậu Huyền My cũng đã đưa ra dự đoán vô cùng chính xác về tỷ số của trận đấu khi cho rằng đội nhà sẽ giành chiến thắng 3-0 trước Campuchia. Nhiều người còn hóm hỉnh khi cho rằng Huyền My chính là ‘cô tiên may mắn’ của đội tuyển Việt Nam khi liên tục xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho các cầu thủ.

Chia sẻ cảm xúc sau trận thắng của tuyển Việt Nam, Huyền My cho biết: “Tối hôm kia My vẫn còn đi dự event ở Buôn Ma Thuột. Sáng qua My đã phải đáp chuyến bay về Hà Nội từ sáng sớm để kịp có mặt ở sân Hàng Đẫy cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Và quả thực thì đến lúc này rất hạnh phúc vì các cầu thủ Việt Nam đã tiến thẳng vào vòng bán kết. My hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục toả sáng để có thể đi sâu nhất tại giải đấu lần này. Chắc chắn My sẽ lại có mặt trên sân để cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta trong các trận đấu sắp tới”.

Duy Nam