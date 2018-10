Huyền My hạnh phúc khi Phương Nga lọt top 10 Miss Grand 2018

“My và Nga có khá nhiều điểm chung khi cùng là Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và sau đó đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoà bình quốc tế. Chính vì thế nên My rất ủng hộ và luôn dõi theo cổ vũ Nga trong cuộc thi lần này” – Huyền My chia sẻ.

Ngay khi biết Phương Nga lọt top 10 nhờ bình chọn của khán giả, Huyền My đã không giấu nổi niềm vui sướng. “Đang xem thời trang thì My nghe mọi người kháo nhau Nga đã vào top 10 nên My cũng lên mạng để xem. Và quả thực cảm giác lúc đó vỡ oà hạnh phúc vì Phương Nga đã một lần nữa giúp cái tên Việt Nam vang lên trên đấu trường nhan sắc quốc tế”.

Nhận xét về thành tích của Phương Nga, Huyền My cho biết: “Cũng giống như My, Nga đã lọt vào top 10. Có thể với nhiều người, kết quả này vẫn chưa làm thoả mãn, nhưng quả thật đây là một thành tích không phải dễ dàng để có được khi đi thi quốc tế. Suốt 20 ngày trời là một sự nỗ lực và vượt qua nhiều khó khăn. Nga không được may mắn như My khi có thời gian chuẩn bị dài hơi mà cô ấy chỉ có hơn 2 tuần để luyện tập và chuẩn bị mọi thứ. Chính vì vậy thành tích của Phương Nga rất đáng nể”.