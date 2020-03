Khánh Vân bôi sơn khắp người chụp bikini và ý nghĩa sau đó khiến fans cảm động

"More than just the curves" là bộ ảnh kể câu chuyện của một cô gái xinh đẹp, hấp dẫn, nhưng mạnh mẽ và hiểu giá trị của mình nhiều hơn và to lớn hơn như thế, đó là vẻ đẹp của đường cong từ những cái ôm để chia sẻ sức mạnh vô giá.