Khoe ảnh 25 năm trước, mẹ Huyền My xinh đẹp ngời ngời và giống hệt con gái

Bản tin Hoa hậu 14/8: Mới đây, mẹ của á hậu Huyền My đăng tải bức ảnh hồi còn trẻ cách đây 25 năm trên facebook cá nhân kèm theo chú thích "25 năm trước, so với các bạn trẻ bây giờ thấy mình thật lạc hậu". Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý cư dân mạng bởi nhan sắc của mẹ Á hậu trong bức ảnh (đứng cùng bố của cô ở hàng trên) quá trẻ đẹp và kiêu sa. Đặc biệt rất nhiều bình luận cho rằng khuôn mặt của mẹ Huyền My trong bức ảnh này giống hệt con gái.