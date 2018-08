Khoe ảnh bikini nóng bỏng, H’hen Niê được kỳ vọng sẽ đăng quang HHHV

Thậm chí, nhiều người còn nhận định, H’Hen Niê hoàn toàn có thể mơ đến vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2018 sắp tới với hình thể quyến rũ này: “You are on the way to the crown. Keep fighting for that!” (Bạn đang trên đường tiến gần vương miện. Hãy tiếp tục "chiến đấu" vì điều đó!”, “The best body for Miss Universe 2018 so far ! I'm sure you can take the first crown for Vietnam” (Hình thể tuyệt đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2018 cho đến nay! Tôi chắc chắn bạn sẽ giành được vương miện đầu tiên cho Việt Nam)…